Mujaddara je tradicionalno jelo Levanta koje se priprema od riže, leće i luka. Popularno je u Jordanu, Libanonu, Siriji i Palestini. Kombinacija riže, smeđe leće i puno karameliziranog luka stvara aromatično jelo puno umamija koje se stoljećima priprema diljem Bliskog istoka. Iako se radi o skromnim i svakodnevnim namirnicama, rezultat je iznenađujuće bogat i slojevit.
Posebnu dubinu ovom jelu daju slatkasti karamelizirani luk i kumin, dok maslinovo ulje zaokružuje cijelu priču. Mujaddara se tradicionalno poslužuje uz jogurt i svježu salatu od rajčice i krastavaca, kao prilog uz meso, ali i kao samostalno jelo.
Mujaddara - sastojci:
- 90 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 1 kg žutog luka, tanko narezanog
- 2 1/4 čajne žličice soli
- 300 g smeđe leće
- 1,4 l vode
- 4 1/4 čajne žličice mljevenog kumina
- 1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
- 350 g riže srednjeg zrna
Mujaddara - priprema:
- U velikoj tavi zagrijte 60 ml maslinovog ulja na srednje jakoj vatri. Dodajte tanko narezani luk i pirjajte uz povremeno miješanje svakih nekoliko minuta
- Nakon otprilike 12 minuta luk bi trebao omekšati i lagano se pozlatiti. Smanjite vatru na srednju jačinu i nastavite pirjati još oko 8 minuta dok potpuno ne omekša.
- Odvojite oko 150 g luka u zdjelicu sa strane.
- Preostali luk u tavi posolite s 1/2 čajne žličice soli pa nastavite kuhati još 20-ak minuta, uz povremeno miješanje, dok ne postane taman i karameliziran.
- Dok se luk karamelizira, u lonac stavite leću, 720 ml vode i 1 čajnu žličicu soli.
- Zakuhajte pa smanjite vatru i kuhajte lagano 18 do 20 minuta, dok leća ne omekša, ali i dalje zadrži oblik. Ocijedite i ostavite sa strane.
- Obrišite lonac prije nastavka pripreme.
- U isti lonac dodajte preostalih 30 ml maslinovog ulja. Zagrijte pa ubacite sačuvani svijetlo karamelizirani luk, kumin i crni papar. Kratko pirjajte oko 30 sekundi dok začini ne zamirišu.
- Dodajte opranu rižu, kuhanu leću, preostalih 650 ml vode i ostatak soli.
- Poklopite i kuhajte na laganoj vatri oko 18 minuta, dok riža ne upije svu tekućinu i postane mekana.
- Maknite s vatre i ostavite poklopljeno još 10 minuta kako bi se para ravnomjerno rasporedila. Potom rižu i leću lagano rastresite vilicom.
- Mujaddaru prebacite na veliki pladanj ili u duboku zdjelu za posluživanje. Po vrhu rasporedite karamelizirani luk koji ste odvojili.
