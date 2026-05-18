Mujaddara je tradicionalno jelo Levanta koje se priprema od riže, leće i luka. Popularno je u Jordanu, Libanonu, Siriji i Palestini. Kombinacija riže, smeđe leće i puno karameliziranog luka stvara aromatično jelo puno umamija koje se stoljećima priprema diljem Bliskog istoka. Iako se radi o skromnim i svakodnevnim namirnicama, rezultat je iznenađujuće bogat i slojevit.

Posebnu dubinu ovom jelu daju slatkasti karamelizirani luk i kumin, dok maslinovo ulje zaokružuje cijelu priču. Mujaddara se tradicionalno poslužuje uz jogurt i svježu salatu od rajčice i krastavaca, kao prilog uz meso, ali i kao samostalno jelo.

Mujaddara - sastojci: 90 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1 kg žutog luka, tanko narezanog

2 1/4 čajne žličice soli

300 g smeđe leće

1,4 l vode

4 1/4 čajne žličice mljevenog kumina

1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

350 g riže srednjeg zrna Mujaddara - priprema: U velikoj tavi zagrijte 60 ml maslinovog ulja na srednje jakoj vatri. Dodajte tanko narezani luk i pirjajte uz povremeno miješanje svakih nekoliko minuta Nakon otprilike 12 minuta luk bi trebao omekšati i lagano se pozlatiti. Smanjite vatru na srednju jačinu i nastavite pirjati još oko 8 minuta dok potpuno ne omekša. Odvojite oko 150 g luka u zdjelicu sa strane. Preostali luk u tavi posolite s 1/2 čajne žličice soli pa nastavite kuhati još 20-ak minuta, uz povremeno miješanje, dok ne postane taman i karameliziran. Dok se luk karamelizira, u lonac stavite leću, 720 ml vode i 1 čajnu žličicu soli. Zakuhajte pa smanjite vatru i kuhajte lagano 18 do 20 minuta, dok leća ne omekša, ali i dalje zadrži oblik. Ocijedite i ostavite sa strane. Obrišite lonac prije nastavka pripreme. U isti lonac dodajte preostalih 30 ml maslinovog ulja. Zagrijte pa ubacite sačuvani svijetlo karamelizirani luk, kumin i crni papar. Kratko pirjajte oko 30 sekundi dok začini ne zamirišu. Dodajte opranu rižu, kuhanu leću, preostalih 650 ml vode i ostatak soli. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri oko 18 minuta, dok riža ne upije svu tekućinu i postane mekana. Maknite s vatre i ostavite poklopljeno još 10 minuta kako bi se para ravnomjerno rasporedila. Potom rižu i leću lagano rastresite vilicom. Mujaddaru prebacite na veliki pladanj ili u duboku zdjelu za posluživanje. Po vrhu rasporedite karamelizirani luk koji ste odvojili.

Proljetna, lagana i jako fina jela: Imamo 7 sjajnih recepata za svaki dan ovoga tjedna +1