Ramsko jezero akumulacijsko je jezero na rijeci Rami. Nalazi se u općini Prozor-Rama u Bosni i Hercegovini, okruženo planinskim masivima Raduše, Makljena, Ljubuše i Vrana.

Jezero je napravljeno 1968. godine. Duljine 12 kilometara i najveće dubine 95 metara, njegove vode mogu oscilirati i oko 50 metara.

Posebnu ljepotu daju mu njegovi otoci i poluotoci, a najpoznatiji je poluotok Šćit, koji mnoge svojim oblikom podsjeća na gitaru.

Na Šćitu se nalazi franjevački samostan, a tu je i popularna konoba Gaj . Na terasi se možete prepustiti prekrasnom pogledu i domaćim specijalitetima. Najpopularniji su domaća pita, janjetina, teletina, sir i pastrva, uz nezaobilaznu čašicu ramske šljivovice.

Voda čuva uspomenu na prošli život

Kulturna baština i tradicionalan način života ovjekovječeni su ovdje u skulpturama ramskog Križa, Posljednje večere, ramske majke u nošnji i Dive Grabovčeve, a tu su i muzejski prikaz tradicionalne kuće s otvorenim ognjištem, stolarskom radionicom te ostalim sjećanjima na život u ramskom kraju.

Prije nekoliko godina lokalni mediji izvještavali su o vrlo niskoj razini vode u jezeru zbog suhe jeseni i oštre zime, ali i izrazite potrošnje vode zbog proizvodnje električne energije. Dolina je izgledala pustinjski prazno, površine nalik Marsu.

No presušeno jezero otkrilo je neke bizarne i zanimljive ostatke: tragove nekadašnjih stabala, groblja, i naselja starog više od 500 godina. Preostali bake i djedovi sjećaju se svoga nekadašnjeg kraja iz kojeg su se iselili 1968. godine, kada je ta udolina pretvorena u jezero.

Destinacija u usponu

Voda je čista i bistra, a jezero bogato ribom. Podsjetnik je to na činjenicu da je BiH jedna od malobrojnih zemalja u svijetu koja ima značajne rezerve pitke vode. Kako bi se dodatno istaknula važnost njezina očuvanja, ove je godine uoči Svjetskog dana voda Ramsko jezero dobilo svoje počasno mjesto na poštanskim markicama HP Mostara. Razglednica s jezera s markicom jezera – nema izlike da vaši prijatelji zaborave gdje ste bili.

Utjecaj mediteranske klime čini jezero ugodnom i osvježavajućom destinacijom za izlet, naročito u preostalim ljetnim danima kada još želimo iskoristiti zadnje dane tišine i mira od gradske vreve.

Možete ga istraživati čamcem i uživati u kupanju, kampiranju ili pikniku na travi.

Ljubitelji aktivnijeg odmora mogu se okušati u planinarenju ili posjetiti centar za sport i rekreaciju koji, kako kaže, ''povezuje stanovnike s obje strane granice i potiče socijalizaciju utemeljenu na pozitivnim vrijednostima: zabavi, rekreaciji i uživanju u prirodi''.

Jezero je idealno za sportski ribolov. Okušate li se u njemu, možda se proslavite ulovom kao ribolovac Dragan Kozina, koji je prije dvije godine ulovio šarana od čak 28 kila.

U blizini jezera postoje smještajni kapaciteti, a naša je preporuka prekrasna seoska kuća Vidikovac na proplanku jezera, odakle se pruža prekrasan pogled na jezero. Samo gledajući slike, već čujemo cvrkut ptica i osjetimo miris prave domaće hrane.

Odlučite li pričekati zimu, za lijepog vremena dočekat će vas zimska idila: plavo nebo, bijeli masivi i osunčano jezero koje se ponekad u plićim dijelovima i zaledi.

Godišnje jezero posjeti više od 10 tisuća posjetitelja. Zahvaljujući investiranju u turizam i dodatne sadržaje taj broj raste pa vam preporučujemo da ga posjetite prije nego što svi navale.

Ramsko jezero nalazi se u blizini Parka prirode Blidinje, nedaleko od gradova Prozor, Tomislavgrad, Bugojno i Jablanica, a prilaz jezeru je asfaltiran.

