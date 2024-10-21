Galerija 1 1 1 1

Ovaj tjedan u potrazi smo za ukusnim, finim i zasitnim jelima. Koncentrirat ćemo se na jednostavna jela koja se pripremaju bez puno filozofiranja, suđa i kućanskih aparata.



Ponedjeljak bez mesa otvaramo s jednostavnom jelom na bazi biljnog porijekla – tjesteninom s pirjanim kiselim kupusom. Nastavit ćemo s toplim varivom od mljevenog mesa i graška, ali i pravim pilećim paprikašom.



Za ljubitelje slatkog tu je fina štrudla od višnja i vanilije, a za vikend pripremit ćemo i svinjske kotlete u finoj marinadi.

Tjestenina s kiselim kupusom i karameliziranim lukom ilustracija (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 15.9. – Tjestenina s kiselim kupusom

Tjestenina i kupus savršen su par. Sa svježim radimo krpice sa zeljem, a s kiselim ovo jednostavno jelo savršeno ranu jesen. Za njega vam ne trebaju nikakvi posebni ni skupi sastojci – većinu već vjerojatno imate u svojoj smočnici.

Utorak, 16.9. – Varivo s mljevenim mesom i graškom

Gusto varivo od mljevenog mesa i graška ili kiymah bezelye popularni je turski recept koji se najčešće jede za ručak ili večeru, a poslužuje uz domaći kruh i jogurt. Ako ste ekstra gladni ili trebate nahraniti više usta, poslužite ga uz kuhanu rižu. Imamo recept !

Njoki sa sirom i paprom (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 17.9. – Njoki s parmezanom

Ako se poslužite već gotovim njokima iz trgovine, ovo jelo možete napraviti za svega 10-ak minuta. S obzirom da recept obuhvaća tek pet sastojaka , koristite one bolje kvalitete. Primjerice, ne upotrebljavajte parmezan koji se prodaje već nariban u vrećicama, već originalni komad sira koji ćete sami naribati i staviti u ovo brzinsko jelo.

Četvrtak, 18.9. – Pileći paprikaš

Pileći paprikaš jelo je mađarskog porijekla koji rado jedemo, a pogotovo u hladnijim mjesecima. On može biti pikantniji ili blaži – ovisno o ukusu. Ako niste dugo skuhali pileći paprikaš, prisjetite se recepta. Poslužite ga uz široke rezance ili valjuške, i ne zaboravite dodati barem jednu žlicu kiselog vrhnja!

Petak, 19.9. – Krumpir salata s tunom

Salata od krumpira jednostavno je jelo koje se uz prave dodatke lako pretvara u hranjivi ručak ili večeru. Kako bi krumpiri bili ukusniji, prelijte ih toplim temeljcem od povrća ili ribe, a sljubite ih s tunom iz konzerve.

Štrudla s višnjama (Foto: Recepttura)

Subota, 20.9. – Štrudla s vanilijom i višnjama

Rujan je savršeni mjesec za uživanje u finim štrudlama. Mi vam za ovaj vikend predlažemo štrudlu od višnja i kreme od vanilije . To je jedan od onih recepata, koji svakako morate probati.

Nedjelja, 21.9. – Svinjski kotleti u finoj marinadi

Uz pravu marinadu i običniji komadi mesa mogu postati senzacionalno mekani, sočni i mirisni. Osim maslinova ulja, sojina umaka, pikantnog senfa i koje kapi ljutog umaka, slobodno dodajte još pokoji sastojak, ali s ovom kombinacijom nećete pogriješiti u pripremi savršenih svinjskih kotleta .

