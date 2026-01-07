Galerija 1 1 1 1 Ako je vaša definicija savršenog zimskog vikenda mjesto za skijanje i sanjkanje u predivnoj prirodi, ali bez grozomornih gužvi i dugačkih putovanja do destinacije, Soriška planina u Sloveniji bi vam mogla biti po ukusu. Nešto malo više od sata vožnje od Ljubljane, na granici između Primorske i Gorenjske, u zagrljaju šuma visoravni Jelovice i na rubu Julijskih Alpa, na nadmorskoj visini između 1.287 i 1.550 metara, smjestila se ta planinska ljepotica. Soriški kraj tijekom cijele godine nudi brojne aktivnosti za uživanje u prirodi i resetiranje od gradskog betona, ali mnogima je omiljen upravo zimi kada sve zabijeli.

Osim skijanja na desecima kilometara skijaških staza, posjetitelji mogu uživati i u turno-skijanju, skijaškom trčanju na odlično uređenim stazama koje prolaze šumama Jelovice, sanjkanju, hodanju na krpljama i zimskom planinarenju po okolnim vrhovima. Na skijalištu ćete pronaći i žičaru i dječju vučnicu, kao i tri sidra.

U ponudi su i škola skijanja te najam sportske opreme, kao i niz drugih zimskih aktivnosti – od dječjih zabavnih programa do adrenalinskih doživljaja. Za najmlađe je uređeno dječje sanjkalište uz stazu Slatnik, lako dostupno pješice, dok je noćno sanjkanje jedna od najatraktivnijih aktivnosti – spuštanje niz osvijetljenu padinu nakon vožnje vučnicom pravi je zimski doživljaj.

Kroz šume Jelovice proteže se pet kilometara uređene staze za skijaško trčanje, a za ljubitelje hodanja tu su i zimske šetnje, krpljanje i planinarenje po okolnim vrhovima, s pogledima koji se u vedrim danima protežu prema Julijskim Alpama. Jedan od aduta Soriške planine je i domaća kuhinja. U planinskim domovima i restoranima možete kušati žgance i heljdinu kašu, domaća variva i gulaše, štruklje i savijače te lokalne sireve.

Soriška planina - 1 (Foto: Shutterstock)

Gdje otići u blizini?

U podnožju planine nalazi se slikovito selo Sorica, rodno mjesto slikara Ivana Grohara. Vrijedi posjetiti njegovu rodnu kuću s memorijalnom zbirkom, prošetati selom među slikovitim kućama i tradicionalnim kozolcima te se zaputiti označenim stazama prema obližnjim slapovima.

Bohinjsko jezero (13 km)

Najveće prirodno jezero u Sloveniji zimi ima posebnu, mirniju atmosferu. Šetnja uz obalu, kava i kolač ili kratki izlet do vidikovaca savršeno se uklapaju u vikend-program.

Druga skijališta u blizini

Ako poželite promjenu, u relativnoj blizini nalaze se i skijališta Vogel, Cerkno, Stari Vrh i Kobla, što Sorišku planinu čini odličnom bazom za istraživanje okolice.

