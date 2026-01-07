Zapečeni špageti savršeno su jelo za one dane kada vam se jede nešto toplo, zasitno i poznato - ali bolje. Ovaj složenac spaja sve ono što volimo kod klasičnih špageta s mljevenim mesom, ali rastopljeni sir lansira ga u drugu domenziju.

Priprema je jednostavna, sastojci su svakodnevni, a recept je zahvalan za svaku priliku - obiteljski ručak, večeru s prijateljima ili unaprijed pripremljen i zamrznut obrok.

Zapečeni špageti bit će gotovi za sat vremena, a najbolje će se slagati s običnom zelenom salatom. Dobar tek!

Zapečeni špageti s mesom i sirom - sastojci: ulje, za namastiti posudu za pečenje

sol

450 g špageta

2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1 srednji žuti luk, sitno nasjeckan

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

450 g mljevene junetine

1/2 čajne žličice sušenog timijana

1/2 čajne žličice sušenog bosiljka

svježe mljeveni crni papar

750 g rajčica ili pelata iz konzerve, zgnječenih

225 g passate od rajčice

1 šaka svježih listova bosiljka, nasjeckanih

200 g naribane mozzarelle

30 g sitno naribanog parmezana

nasjeckani svježi peršin, za posluživanje Zapečeni špageti s mesom i sirom - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namstite posudu za pečenje dimenzija 33 x 23 cm. U velikom loncu skuhajte špagete prema uputama na pakiranju. Ocijedite ih i ostavite sa strane. Za to vrijeme u velikoj tavi na srednjoj vatri zagrijte ulje. Pržite luk dok ne omekša i ne postane proziran, oko 7 minuta. Dodajte češnjak i pržite oko 1 minutu. Dodajte junetinu i suho začinsko bilje, sol i papar. Pržite meso usitnjavajući ga drvenom kuhačom oko 8 minuta. Dodajte zgnječene rajčice, passatu i svježi bosiljak. Kuhajte, povremeno miješajući, oko 10 minuta; začinite po potrebi solju i paprom. Umiješajte tjesteninu i sve prebacite u pripremljenu posudu za pečenje. Pospite ribanom mozzarellom i parmezanom. Pecite u pećnici oko 20 minuta. Pospite peršinom i poslužite.

