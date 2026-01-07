Zapečeni špageti savršeno su jelo za one dane kada vam se jede nešto toplo, zasitno i poznato - ali bolje. Ovaj složenac spaja sve ono što volimo kod klasičnih špageta s mljevenim mesom, ali rastopljeni sir lansira ga u drugu domenziju.
Priprema je jednostavna, sastojci su svakodnevni, a recept je zahvalan za svaku priliku - obiteljski ručak, večeru s prijateljima ili unaprijed pripremljen i zamrznut obrok.
Zapečeni špageti bit će gotovi za sat vremena, a najbolje će se slagati s običnom zelenom salatom. Dobar tek!
Zapečeni špageti s mesom i sirom - sastojci:
- ulje, za namastiti posudu za pečenje
- sol
- 450 g špageta
- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 1 srednji žuti luk, sitno nasjeckan
- 2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 450 g mljevene junetine
- 1/2 čajne žličice sušenog timijana
- 1/2 čajne žličice sušenog bosiljka
- svježe mljeveni crni papar
- 750 g rajčica ili pelata iz konzerve, zgnječenih
- 225 g passate od rajčice
- 1 šaka svježih listova bosiljka, nasjeckanih
- 200 g naribane mozzarelle
- 30 g sitno naribanog parmezana
- nasjeckani svježi peršin, za posluživanje
Zapečeni špageti s mesom i sirom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namstite posudu za pečenje dimenzija 33 x 23 cm.
- U velikom loncu skuhajte špagete prema uputama na pakiranju. Ocijedite ih i ostavite sa strane.
- Za to vrijeme u velikoj tavi na srednjoj vatri zagrijte ulje. Pržite luk dok ne omekša i ne postane proziran, oko 7 minuta. Dodajte češnjak i pržite oko 1 minutu. Dodajte junetinu i suho začinsko bilje, sol i papar. Pržite meso usitnjavajući ga drvenom kuhačom oko 8 minuta.
- Dodajte zgnječene rajčice, passatu i svježi bosiljak. Kuhajte, povremeno miješajući, oko 10 minuta; začinite po potrebi solju i paprom.
- Umiješajte tjesteninu i sve prebacite u pripremljenu posudu za pečenje. Pospite ribanom mozzarellom i parmezanom.
- Pecite u pećnici oko 20 minuta.
- Pospite peršinom i poslužite.
