Antioksidansi su tvari koje štite organizam od djelovanja slobodnih radikala koji mogu oštetiti stanične strukture i pridonijeti razvoju bolesti kod čovjeka.
Istraživanja su pokazala da antioksidansi neutraliziraju djelovanje slobodnih radikala, ali i smanjuju oksidativni stres kao posljedice neurednog načina života, a koji je povezan s bolestima srca, rakom i neurodegenerativnim bolestima.
Manji dio antioksidansa tijelo samo proizvodi – poput recimo moćnog glutationa koji je sastavljen od tri aminokiseline cisteina, glutamina i glicina. Ipak, većinu antioksidansa uzimamo kroz hranu. Pogledajmo zato koji svi važni antioksidansi postoje i u kojoj hrani ih možemo pronaći
Vitamin C
Vitamin C ili askorbinska kiselina snažan je antioksidans koji ima ključnu ulogu u osnaživanju imuniteta tijela, sintezi kolagena, normalnom funkcioniranju živčanog sustava i stvaranju energije.
Voće je odličan izvor vitamina C, a posebno agrumi poput limuna, grejpa i naranča, bobičastog voća poput crnog ribizla ili, pak, šipka ili kivija. Velike količine vitamina C možete naći i u svježim paprikama, kiselom kupusu, peršinu – pa čak i brokuli.
Imajte na umu da je vitamin C osjetljiv na toplinu pa je najbolje ova namirnice jesti sirove ili s minimalnom termičkom obradom.
Beta-karoten
Beta-karoten je biljni pigment koji se u tijelu pretvara u vitamin A. Riječ je o antioksidansu koji je važan za zdravlje očiju, kože i sluznice te pravilnu funkciju imunološkog sustava. Beta-karoten pomaže u zaštiti kože od štetnog UV zračenja.
Pronaći ga možete u voću i povrću izražajnih boja, a posebice namirnicama žute, narančaste i crvene boje poput mrkva, bundeva, batata, manga. I zelene lisnato povrće poput špinata i blitve dobar je izvor beta-karotena.
Likopen
Likopen je još jedan moćan antioksidans koji neutralizira slobodne radikale i sprječava njihovo štetno djelovanje. Riječ je o karotenoidu koji daje crvenu boju voću i povrću.
Likopen se nalazi u rajčicama, i u proizvodima napravljenima od rajčice poput umaka, soka i pasta. Dobar izvor likopena su i lubenica, guava i grejp.
Vitamin E
Vitamin E u tijelu djeluje kao antioksidans – topiv je u mastima te štiti masne strukture od oksidacije. Važan je za pravilan razvoj retine oka, normalnu funkciju spolnih žlijezda, rad mišića i živčanog sustava.
Vitamin E nalazi se u suncokretovim i bundevinim sjemenkama, orašastim plodovima poput badema, oraha, u biljnim uljima, žumanjku jajeta, lososu, avokadu i mangu, ali i zelenom lisnatom povrću poput špinata i blitve.
Flavonoidi
Flavonoidi su biljni spojevi koji djeluju kao antioksidansi u tijelu – imaju i protuupalna, antibakterijska i antialergijska svojstva.
Grožđe
Flavonoidi se nalaze u voću poput jabuka, šljiva, trešnja i grožđa. Ima ih u luku, češnjaku, celeru i brokuli, u namirnicama na bazi soje te proizvodima od kakaa. Pronaći ih možete i u zelenom i crnoj čaju te crvenom vinu.
Resveratrol
Resveratrol je polifenol, biljni spoj koji ima antioksidativni učinak na organizam. On štiti krvne žile, povećava apsorpciju vitamina C iz voća i povrća, te općenito djeluje protuupalno i antialergijski.
Grožđe i crveno vino je najbogatiji prirodni izvor resveratrola. Naći se može i u bobičastom voću poput malina, kupina i borovnica, a manjim dijelom i u kikirikiju, tamnoj čokoladi i jabukama.
Selen
Selen je esencijalni mikronutrijent i moćan antikosidans koji igra važnu ulogu u pravilnom funkcioniranju imunološkog sustava, važan je za zdravlje reproduktivnog sustava kod muškaraca, a neophodan za pravilno funkcioniranje štitnjače.
Nalazimo ga u mesu poput junetine i svinjetine, ali i iznutricama poput jetrica. Selena ima i u lososu, tuni, srdelama i škampima, jajima i orašastim plodovima, a posebice u brazilskom orahu.
Imajte na umu da prekomjeran unos selena može biti štetan za organizam. Preporučena dnevna doza za odrasle osobe iznosi 55 mikrograma.
Cink
Cink je važan mineral koji u tijelu djeluje kao antioksidans. Ključan je za zacjeljivanje rana, proizvodnju hormona, zdravlje očiju i imunitet.
Meso, riba i plodovi mora sjajni su izvori cinka. Ipak, ovaj se antioksidans može naći i u hrani biljnog porijekla kao što su sjemenke sezama i bundeve, indijski oraščići, shiitake gljive, slanutak, kikiriki i grah. Značajnu količinu cinka može se naći i u tamnoj čokoladi.