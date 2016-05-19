Francuski chef Joel Roessel potkraj 2014. godine otkrio je da miksanje tekućine iz konzerviranog slanutka pretvara tu tekućinu u pjenu nalik na tučeni bjelanjak.

Kasnije je američki slastičar Goose Wohlt imenovao tu namirnicu aquafaba te pokrenuo stranicu na Facebooku Vegan Meringue-Hits and Misses , koja okuplja više od 100 tisuća entuzijasta te na kojoj dijele informacije o kuharskim pokušajima s ovom namirnicom.



Aquafaba je tekućina iz konzerve slanutka, ali podrazumijeva i vodu koja ostaje nakon kuhanja raznih mahunarki i grahorica kod kuće. Iskoristiti se može kao zamjena za tučene bjelanjke s dodatkom šećera u kolačima poput macarona i raznih moussova. Može igrati ulogu veziva za pripremu veganskih burgera ili poslužiti kao emulgator za pripremu majoneze bez dodatka jaja.

Aquafaba (Foto: Shutterstock)

Odlična u palačinkama

Iako se od te tekućine ne mogu pripremiti klasična kajgana ili quiche, neki je koriste umjesto jaja za pripremu palačinki. Najbolje od svega, ne postoje zdravstveni rizici za konzumaciju te hrane jer se može jesti i sirova, što nekad može biti problem sa svježim jajima za koja nije poznato koliko su stara i jesu li pravilno skladištena.



Iskusni znalci koji su već kuhali s aquafabom tvrde da tekućina od slanutka nema okus po toj mahunarki te da je posve sigurna za upotrebu. Može se zamrznuti i odmrzavati nebrojeno puta bez bojazni da će promijeniti svoju strukturu i okus.



U nutricionističkom smislu, riječ je o niskokaloričnoj namirnici koja je bogata kalcijem, a sadrži i nešto bjelančevina, željeza i soli. S druge strane, ne sadrži kolesterol ni masti, pa se smatra zdravijom alternativom za jaja koja je osobito pogodna za prehranu vegana i vegetarijanaca.

Bolje od palačinki? Specijalitet iz Zemlje Vatre za koji vam je potrebno tek nekoliko eura +0