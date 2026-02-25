Galerija 10 10 10 10 Unatoč kišnom vremenu, 19. veljače Rovinj je bio domaćin jednog od najznačajnijih vinskih događanja u regiji – VinoTrade Acrobat Portfolio Tastinga (VAPT). Događanje je održano u prostoru Grand Hotela Park, a okupilo je velik broj ugostitelja, sommeliera, vinskih profesionalaca i distributera iz Hrvatske i inozemstva. VAPT je još jednom potvrdio snažan interes tržišta za prestižne svjetske vinske kuće i raritetne etikete koje su rijetko dostupne na istom mjestu. Degustacijski stolovi obuhvatili su renomirane proizvođače iz Francuske, Italije, Španjolske, Južne Amerike ali i Hrvatske uključujući kultne šampanjce, bordoške klasike, talijanske ikone i vodeća španjolska imena.

Masterclassovi s potpisom velikih kuća

Posebnu pažnju privukli su tematski masterclassovi posvećeni kućama poput Louis Roederer (Cristal), Soldera, Joseph Drouhin i Simčič. Vertikalne degustacije i stručno vođena predstavljanja berbi dodatno su naglasila edukativni karakter događanja te interes publike za dublje razumijevanje terroira, stilistike i filozofije proizvodnje. Gastronomski segment bio je usmjeren na proizvode visoke kvalitete koji prate kompleksnost vina. Posluživan je četverogodišnji jamón Blázquez te selekcija sireva, uključujući Comté JuraFlore u varijantama odležavanja 12, 24 i 30 mjeseci te Morbier odležan 70 i 150 dana.

VAPT - 5 (Foto: Rene Karaman)

"Čini mi se da je ovogodišnji VAPT bio najbolji do sada. Izlagači su iznimno zadovoljni, a posebno nas veseli velik broj profesionalaca koji su sudjelovali i dodatno podigli razinu cijelog događanja. Veliku zahvalnost dugujemo tvrtki Maistra na snažnoj podršci i profesionalnosti", izjavio je Juraj Dusper. Vrijednost događanja prepoznali su i hrvatski vinari. Među prisutnima su bili predstavnici Vinarije Kabola, Vinarije Coronica, Vinarije Barundić i Wines, čime je dodatno naglašen dijalog između domaće i međunarodne vinske scene.

Svjetski trendovi predstavljeni u Hrvatskoj

Iza organizacije stoje Juraj Dusper i Dino Kušen, koji su u Rovinj doveli same vinare i vlasnike kuća, ali i okupili relevantne profesionalce iz sektora. Interes i stručnost publike potvrđuju da hrvatsko tržište sve jasnije profilira svoju poziciju na karti premium vinskih destinacija.

"Ovaj event je u Hrvatsku donio nova vina, nove berbe i aktualne svjetske trendove, uključujući bezalkoholna vina i moderne interpretacije šampanjaca. Posebno me veseli što su predstavljena i raritetna vina koja čak nisam imao priliku kušati na Wine Expo sajmu u Parizu. Činjenica da su renomirani svjetski vinari odlučili upravo ovdje predstaviti takva vina pokazuje koliko im je Acrobat važan partner, ali i koliko poštuju hrvatsko tržište te vjeruju u njegov potencijal i razvoj", izjavio je Dino Kušen.

VAPT - 3 (Foto: Rene Karaman)

VinoTrade Acrobat Portfolio Tasting još je jednom potvrdio da Rovinj ima kapacitet i interes za događanja najviše razine te da hrvatska vinska scena aktivno sudjeluje u globalnim trendovima premium segmenta.

