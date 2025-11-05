Galerija 0 0 0 0 Dok se jutarnje sunce probija iznad Gize, u sjeni Velike piramide stvara se red posjetitelja. Svi žele prvi ući u Grand Egyptian Museum (GEM), najveći arheološki muzej na svijetu i novi ponos Egipta. Nakon desetljeća gradnje, snova i odgoda, otvorena su vrata riznice koja čuva više od 100.000 artefakata iz razdoblja dugog čak 7.000 godina.

Grand Egyptian Museum smjestio se tik uz piramide, kao most između drevnog i modernog svijeta. Samo zdanje monumentalno je poput spomenika koje slavi, pola milijuna kvadrata, pročelje ispisano hijeroglifima i ulaz u obliku piramide.

U samom središtu stoji kip Ramzesa II, visok 11 metara, koji posjetitelje dočekuje kao pravi čuvar prošlosti. Glavno stubište vodi prema galerijama u kojima svaka prostorija priča drugo poglavlje o povijesti Egipta, od vremena faraona do grčko-rimskog razdoblja.

Kroz prozore s pogledom na pustinju i piramide jasno je: ovo nije običan muzej, nego novo svjetsko čudo, spoj tehnologije i tradicije koji ostavlja bez daha.

Tutankamon: povratak kralja

Najveća atrakcija muzeja je ono što su mnogi čekali više od jednog stoljeća, cjelokupna zbirka iz grobnice Tutankamona , prvi put izložena u potpunosti. Zlatna maska, prijestolje, nakit, ratna kola i više od 5.500 predmeta sada su izloženi baš onako kako ih je 1922. pronašao britanski arheolog Howard Carter.

"Htjeli smo da posjetitelji dožive isti osjećaj kao Carter kad je prvi put ušao u grobnicu," rekao je egiptolog dr. Tarek Tawfik za BBC. I doista, hodnici muzeja odišu tišinom i poštovanjem. Svjetlost reflektora blago obasjava Tutankhamunovo lice, a posjetitelji se kreću polako, gotovo u šaptu. Povijest je ovdje na dohvat ruke.

GEM - 2 (Foto: Profimedia)

Pitanje koje muči svijet

Otvaranje Grand Egyptian Museuma ponovno je otvorilo i staro pitanje: trebaju li se egipatska blaga vratiti iz stranih muzeja? Kako prenosi BBC, Legenda egiptologije dr. Zahi Hawass poručuje: "Vrijeme je da se Rosetta Stone vrati iz Londona, Dendera Zodijak iz Louvrea i bista Nefertiti iz Berlina. Egipat je svijetu dao toliko darova, sada je vrijeme da svijet pokaže poštovanje."

Njegove riječi nisu samo poziv na povrat artefakata, nego i poruka ponosa, a sam Grand Egyptian Museum dokaz je da Egipat može sam čuvati, restaurirati i predstaviti vlastitu baštinu, na svjetskoj razini.

Egipatska civilizacija - temelj svijeta

Ovaj muzej nije samo dom drevnih relikvija, nego i podsjetnik koliko dug je trag egipatske civilizacije u ljudskoj povijesti. Od hijeroglifa koji su postali početak pisma, preko medicine, astronomije i arhitekture, zapravo sve što danas zovemo civilizacijom ima svoje korijene upravo ovdje.

Egipatski konzervatori već su u muzeju restaurirali tisuće artefakata, uključujući Tutankamonov oklop izrađen od tkanine i kože, posao koji po zakonu smiju izvoditi samo Egipćani.

GEM bi mogao privući do osam milijuna posjetitelja godišnje, što je ogroman poticaj za egipatski turizam. Osim zbirke Tutankhamuna, posjetitelje čeka i Kufova pogrebna barka stara 4.500 godina, zatim viseći obelisk Ramzesa II, te galerije koje se pružaju do staklenog zida s pogledom na tri piramide u daljini

A za Egipat, ovo je trenutak kada se povijest i budućnost susreću licem u lice, a ako je Egipat oduvijek bio vaša destinacija iz snova, sada je pravi trenutak.

Cijena ulaznice iznosi 730 EGP (oko 14 eura) za odraslu osobu, dok djeca i studenti ulaz plaćaju 370 EGP (oko 7 eura). Ulaznice možete rezervirati na službenoj web stranici muzeja.

