Galerija 1 1 1 1 U Chongqingu na jugozapadu Kine, na mjestu gdje se spajaju rijeke Yangtze i Jialing, uzdiže se jedan od najspektakularnijih urbanih projekata 21. stoljeća – Raffles City Chongqing. Ovaj kompleks od osam tornjeva, rad renomiranog arhitekta Moshe Safdiea, redefinira granice suvremene arhitekture i predstavlja izvanrednu kombinaciju urbanog dizajna, inženjerskog umijeća i turističke atrakcije.

Središnji dio kompleksa čini impresivna struktura nazvana Crystal – 300 metara dugačak horizontalni neboder koji povezuje vrhove četiriju od osam tornjeva i to gotovo 250 metara iznad zemlje. Ovu stakleno‑čeličnu šetnicu arhitekti nazivaju neboderom jer funkcionira kao samostalni horizontalni volumen, a ne samo kao obična veza između zgrada.

Crystal nije samo most ili prolaz: riječ je o pravoj zgradi u zraku. U njezinoj unutrašnjosti nalaze se promatračnica, sky garden, restorani, barovi, klubovi, pa čak i bazeni i društveni prostori. Posjetitelji se mogu uspeti do Exploration Decka sa staklenim podom i doživjeti grad i ušće dviju rijeka iz sasvim nove perspektive.

Kompleks ukupno obuhvaća više od 1,1 milijuna kvadratnih metara prostora - poslovne prostore, luksuzne stanove, hotel i veliki trgovački centar. Crystal služi kao “nebeski most” koji ne povezuje samo tornjeve nego i širi javni prostor na novoj razini, doslovno, što je u megagradovima kao što je Chongqing važnije nego što bi se nama mogo činiti.

Izgradnja Crystala bila je pravi inženjerski izazov – horizontalna konstrukcija teška 12 000 tona mora izdržati vjetrove, seizmičke pomake i temperaturne razlike. Struktura je podijeljena na segmente koji su se najprije sastavljali na zemlji, a zatim podizali i spajali na tornjeve. Projekt je dobio brojna priznanja i nagrade za inovativnost u graditeljstvu, a svojom jedinstvenom siluetom i funkcijom postao je simbol modernog Chongqinga.

