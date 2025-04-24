Zeleni pesto sjajan je dodatak brojnim jelima – dodati ga možete tjesteninama, sendvičima, pečenim jajima i odrescima. On vam može poslužiti kao namaz, umak, ali i marinada.



Pesto genovese je svevremenski klasik koji nikad ne izlazi iz mode. No ako ste spremni za nešto eksperimentiranja u kuhinji, napraviti možete i finu verziju na bazi graška.



Da biste napravili ovaj pesto ne treba vam puno vremena i sastojaka – ne treba vam čak niti svježi grašak.

Ako ne možete nabaviti onaj svježi, poslužiti se možete i graškom iz zamrzivača. Kratko ga prokuhajte u vrućoj vodi, pa sljubite s drugim sastojcima u blenderu ili sjeckalici povrća.

Proljetni pesto od graška - sastojci: 250 g graška

70 ml ekstra djevičnskog maslinovog ulja

45 g parmezana

20 svježih listiće mente

10 g svježih listića bosiljka

1 limun

1 češanj češnjaka

½ čajne žličice čili praha

sol i papar po želji Proljetni pesto od graška - priprema: Grašak blanširajte nekoliko minuta u vrućoj vodi. Ocijedite ih od viška vode i stavite u dobar blender ili sjeckalicu povrća. Pomiješajte ih s listićima bosiljka i mente, jednim češnjom češnjaka, sokom i koricom jednog organskog limuna. Dodajte ekstradjevičansko maslinovo ulje i naribani parmezan. Pulsirajte dok ne dobijete zeleni pesto od graška. Isprobajte ga i začinite sa solju i paprom po želji. Ako volite ljutu hranu dodajte i malo čili praha. Prebacite proljetni pesto od graška u staklenu posudu i pohranite u hladnjaku do pet dana. Iskoristite kao umak za tjesteninu, krumpir, rižu ili kao nadjev za sendviče. Dobar tek!

Ima više proteina od pilećih prsa: Zamjena za meso s kojom možete napraviti "šnicle" i gulaš +1