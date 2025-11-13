Galerija 1 1 1 1 Titula najljepšeg sela u Engleskoj velika je čast, ali da svaka medalja ima dvije strane na teži su način otkrili stanovnici Biburya, malenog mjesta na sat vremena vožnje od Oxforda. Tom je slikovitom kutku pripala velika čast naći se na vrhu Forbesovog popisa 50 najljepših sela na svijetu, nakon čega su počeli problemi u raju.

Tijekom ljetne sezone 600 stanovnika opkoli i do 20.000 posjetitelja, što predsjednik mjesnog odbora Biburyja, Craig Chapman komentira kao visoku cijenu turizma. I dok je nekoć stanovnicima Biburya šetnja drvenim mostom preko rijeke i uživanje u pogledu na krošnje za sunčana dana bila prava idila, danas se moraju sudarati s hordama ljudi koji neumorno pristižu autobusima.

Bibury je postao popularan kada je ondje snimljen film Dnevnik Bridget Jones, a i danas izgleda jednako zaspalo u vremenu, sa svojim mlinom, uzgajalištem pastrva i predivnom prirodom.

Otkako su posjetitelji počeli nekontrolirano pristizati vlasti su uvele prometna ograničenja: ukinule su parkiranje u središtu mjesta i uvele posebne stanice za iskrcaj i ukrcaj putnika.

“Putovao sam svijetom i teško mi je povjerovati da je naše selo najljepše na svijetu jer je konkurencija usitinu velika“, dodao je Craig Chapman za BBC. Stanovnici tvrde da infrastruktura ne može podnijeti toliki broj posjetitelja, a komentiraju i kako turisti samo dođu, opale nekoliko selfieja i idu dalje, umjesto da istinski uživaju u ljepotama koje Bibury može ponuditi.

Dio mještana se žali da im turisti ulaze u dvorišta i fotografiraju kuće te da se osjećaju kao da više nemaju privatnosti. Većina ih ne posjećuje restorane niti pubovima jer se ne zadržavaju dulje od pola sata pa lijepi Bibury nema niti zaradu od turista koji ga obiđu samo u prolazu.

Njemački gradić iz bajke čiju je slobodu sačuvao pijani gradonačelnik, a Disney ga je doslovno precrtao +5