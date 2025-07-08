Društvene mreže sjajan su način za povezivanje s prijateljima, dijeljenje mišljenja i informacija. Mnogi ih koriste i kako bi pronašli odgovore na svoje nedoumice i dileme.



Kada su u pitanju putovanja, podkanal Reddita ovoga imena često je mjesto na kojem ljudi diljem svijeta traže inspiraciju za svoju sljedeću destinaciju koju će posjetiti.



Hrvatska ili Portugal? Uvjerite me u jednu od tih dviju zemalja. Želim otići na odmor na tjedan dana i rastrgani smo između dviju zemalja. Volimo hranu i prilično smo opušteni. Ne trebaju nam važna povijesna mjesta, ali cijenimo svakodnevna događanja i prekrasan krajolik, napisao je korisnik rollypollyhellokitty na toj društvenoj mreži.



Obje zemlje su odlične opcije i nalaze se u top pet putovanja koja sam ikad doživio. Dobra vijest glasi: ne možeš pogriješiti što god da odabereš, odgovorio je jedan od korisnika.



Drugi nisu bili toliko naklonjeni Lijepoj Našoj.



Iskreno bih preporučio Portugal prije Hrvatske, možda neko mjesto poput Azora ili Madeire…



Hrvatska je prekrasna, to nitko ne spori

Hrvatska je postala vrlo skupa za ono što smatram iskustvom srednjeg ranga, a Hrvati su postali vrlo neljubazni u posljednjih desetak godina. To bi mogla biti nuspojava masovnog turizma koji toliko napuhava troškove života da si prosječni Hrvat više ne može priuštiti život u vlastitoj zemlji.



Moja obitelj svako je ljeto provodila u Hrvatskoj kad sam bio mlad. Sada je više ni ne razmatraju kao turističku destinaciju, podijelio je svoje mišljenje jedan korisnik Reddita.



Prednost Portugalu dao je još jedan korisnik, a koji je posjetio obje zemlje.



Bio sam u Hrvatskoj 2009. godine i nekoć je bilo tako lijepo tamo. Nedavno sam se vratio iz Portugala i moram potvrditi da je on jako turistički. Hrvatska mi je objektivno ljepša, a što se tiče hrane, obje zemlje su dobar izbor. Portugalci su bili jako ljubazni, ali ja govorim njihov jezik. Rekao bih da odabereš Portugal, ali samo zato što u Dubrovniku ima previše turista.



