Galerija 1 1 1 1 Falowiec je vrsta duge stambene zgrade koja se u Poljskoj gradila kasnih 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća. Ima valoviti oblik, a naziv je dobila po poljskoj riječi za val (fala).



U Gdanjsku je izgrađeno osam takvih zgrada, a najpoznatiji je falowiec koji se nalazi u ulici Obroncow Wybrzeza. Obuhvaća četiri kućna broja: 4, 6, 8 i 10. Visok je 32 metara, širok je 13 metara, prostire se na oko 800 metara. Smatra se najdužim stambenim objektom u Poljskoj, ali i jednim od najdužih u Europi.

Najduža stambena zgrada u Poljskoj

Zgrada je toliko duga da između početka i kraja bloka postoji tri odvojene autobusne stanice. Od nje je duži samo gigant Karl-Marx-Hof u Beču. Falowiec u ulici Obroncow Wybrzeza izgrađen je u periodu od 1970. do 1973. godine. Zgrada ima 10 katova i prizemlje, 16 velikih stubišta, a obuhvaća 1792 stanova.

U njoj živi nešto između 5000 i 6000 osoba – što je otprilike populacija hrvatskog grada Delnica. Taj impresivni stambeni blok dizajnirali su Tadeusz Różanski, Danuta Oledzka i Janusz Morek i dobar je primjer poslijeratnog modernizma u Poljskoj. Izgleda uistinu impresivno, što se može vidjeti i u fotogaleriji na početku teksta.

