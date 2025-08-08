Galerija 1 1 1 1 Duboko u šumama Balmorala, škotskog kraljevskog imanja koje je obožavala britanska kraljica Viktorija, krije se 11 kamenih spomenika i velika granitna piramida. Nehajno razasuti na golemom imanju među crnogoričnim drvećem, privlače posjetitelje u Nacionalni park Cairngorms i Aberdeenshire.

Osim mističnih spomenika, ondje čeka i kraljevska ljetna rezidencija sa 167 soba, plesnom dvoranom, dvorištem s konjušnicama, vrtom i labirintom. Na širem imanju su kuće, hidroelektrana, terene za lov na jelene i tetrijebe te golf igralište. Kako i zašto su nastali kameni spomenici, piše BBC:

Balmoral - 5 (Foto: Shutterstock)

"Prema profesoru škotske povijesti s Edinburškog sveučilišta Ewenu Cameronu, većinu je naručila kraljica Viktorija kako bi obilježila značajne događaje u životima svoje obitelji, uključujući brakove svoje devetero djece. Spomenici posvećeni princu Albertu Edwardu, princezi Alice, princu Arthuru i princezi Beatrice, između ostalih, tvore svojevrsnu obiteljsku kartu po šumovitim brežuljcima“.

Najpoznatiji spomenik je granitna piramida princa Alberta koju je kraljica Viktorija dala podići 1862. godine nakon smrti voljenog supruga, o čemu svjedoči i posveta u podnožju. Veličine 12,5 x 12,5 metara, spektakularna piramidalna skulptura nije nešto što bi se očekivalo ondje pronaći. Prinčeva smrt teško je pogodila Viktoriju, koja je do kraja života nosila crninu i tugovala za njim.

Balmoral - 2 (Foto: Shutterstock)

Što vidjeti, kada doći?

Svih 11 spomenika na imanju Balmoral, uključujući i piramidu princa Alberta, dostupni su isključivo pješice pa treba voditi računa o udobnoj obući i promjenjivoj škotskoj klimi. Dvorac i imanje zatvoreni su za javnost kada je kraljevska obitelj u rezidenciji (obično u kolovozu). Za ulazak u neposredni prostor oko dvorca Balmoral potrebna je ulaznica, no šire imanje dostupno je besplatno putem cesta i šumskih staza. Na stranici Walk Highlands možete pronaći jednostavnu kartu s uputama za pronalazak kamenih spomenika kako biste se lakše snašli.

