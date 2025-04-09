Galerija 2 2 2 2 Za fina jela od krumpira najbolji su odabir oni iz slobodnog uzgoja – takvi gomolji sporije rastu, pa su samim time ukusniji i sadrže manje vode. Osim dobrog krumpira, važan je i pravi recept – a i ako ih se samo odlučite ispeći u pećnici, dobro je znati da im okus itekako može varirati ovisno o detaljima poput sorte koju koristimo, temperature na kojoj se peku, koristimo li ulje ili ne te kada ih solimo.

Za slasni pečeni krumpir ne treba vam puno sastojaka – i samo maslinovo ulje bit će dovoljno. Iskoristite brašnasti krumpir, ogulite ga i prepolovite pa narežite na četvrtine i isperite u vodi od viška škroba. Zatim ga osušite papirnatim ručnicima i premažite maslinovim uljem da se ne isuši tijekom pečenja.

Pećnicu zagrijte na 200 °C i složite kriške krumpira na lim obložen papirom za pečenje pa pecite 20 minuta i okrenite da se ravnomjerno ispeku. Vratite ih u pećnicu i pecite još 20 minuta. Krumpir prije pečenja nemojte soliti jer će vanjski dio biti tvrd i žilav, a korica neće biti hrskava. Umjesto toga posolite ga nakon pečenja.

Recepte i savjete za savršeni krumpir potražite i u ovim tekstovima:

