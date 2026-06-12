Ako vam je dosta trgovačkih centara, gužvi i još jednog vikenda pred ekranom, možda je vrijeme za malo putovanje kroz prošlost. Od 12. do 14. lipnja održavaju se Europski dani arheologije, međunarodna manifestacija koja se istovremeno organizira u više od 30 europskih zemalja, a u Hrvatskoj sudjeluje čak 27 muzeja, arheoloških parkova, znanstvenih i obrazovnih ustanova. Posjetitelje očekuju besplatna stručna vodstva, radionice, predavanja, izložbe i interaktivni programi koji arheologiju približavaju svima, od najmlađih do iskusnih zaljubljenika u povijest.

Središnji program i ove godine organizira Arheološki muzej u Zagrebu, a aktivnosti će se održavati na tri lokacije - u samom muzeju na Zrinjevcu, izložbenom prostoru „Prozor u AMZ-u“ u Ilici te u Arheološkom parku Andautonija u Ščitarjevu. Ulaz na sve programe je besplatan, a za pojedine radionice i vodstva potrebno je prethodno rezervirati mjesto putem e-maila.

Posebno zanimljivo zvuči interaktivna šetnja „Zagreb dok ga još ni bilo - prije 1094.“ koja se održava sva tri dana. Sudionici će tijekom šetnje gradom susresti neobične likove iz prošlosti - od cara Dioklecijana do stogodišnjeg roba, te saznati kako su živjeli prvi stanovnici prostora današnjeg Zagreba. Koliko su putovali, što su kupovali, kako su izgledale njihove ljubavne priče i svakodnevni život, otkrit će se kroz ovu nesvakidašnju povijesnu avanturu.

Ljubitelji antičkog svijeta mogu zaviriti i u svakodnevicu starih Rimljana kroz radionicu „Rimski vrt na dlanu i u kuhinji“, gdje će se izrađivati mirisna ulja, plesti lovorovi vijenci i pripremati autentičnu rimsku slasticu od datulja, meda, papra i oraha. Još neobičnija je radionica „Rimska medicina i higijena“, na kojoj će rimski liječnik predstaviti kirurške, higijenske i zubarske instrumente kakvi su se koristili prije gotovo dvije tisuće godina.

Ako vas više zanima kako arheološki predmeti završavaju u muzejskoj vitrini, svakako svratite u Prozor u AMZ-u u Ilici. Ondje je postavljena izložba „Od gline do vitrine“ koja prati put jednog rimskog vrča od trenutka kada je izrađen pa sve do njegovog otkrivanja, restauracije i izlaganja u muzeju. Riječ je o zanimljivom pogledu iza kulisa arheološkog posla koji posjetitelji rijetko imaju priliku vidjeti.

Jedna od najatraktivnijih lokacija svakako je Arheološki park Andautonija u Ščitarjevu, svega desetak kilometara od Zagreba. Malo ljudi zna da je upravo ovdje prije gotovo dvije tisuće godina postojao rimski grad koji je bio središte zagrebačkog područja. Danas se među ostacima njegovih ulica i građevina može prošetati, sudjelovati u edukativnim radionicama i saznati kako je izgledao život na granici Rimskog Carstva. Tijekom Europskih dana arheologije ulaz je besplatan za sve posjetitelje.

Europski dani arheologije odličan su podsjetnik da se fascinantne priče ne nalaze samo u knjigama ili na Netflixu. Ponekad su zakopane svega nekoliko centimetara ispod naših nogu, čekajući da ih netko ponovno otkrije. A ovaj vikend možda je idealna prilika da među tih 27 hrvatskih lokacija pronađete onu koja će vas najviše vratiti u prošlost.

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