Galerija 19 19 19 19 Brojimo sitno do 4. Trnjak Festa koji će se održati 19. i 20. lipnja 2026. godine u Ljubuškom. Festival organizira Udruga vinogradara i vinara Ljubuški, koja je 17. lipnja zaštitila kao Međunarodni dan trnjka s ciljem pozicioniranja ove autohtone sorte na regionalnoj i međunarodnoj vinskoj sceni. Trnjak Fest promovira važnost očuvanja lokalnih vinskih sorti i identiteta te jača svijest o bogatoj vinskoj baštini Hercegovine i Dalmatinske zagore.

Trnjak, autohtona crna sorta vinove loze podrijetlom iz Hercegovine i Dalmatinske zagore posljednjih godina sve više privlači pozornost vinskih stručnjaka i ljubitelja vina te se s razlogom smatra jednom od najperspektivnijih autohtonih sorti ovog dijela Europe.

Ovogodišnje izdanje festivala donosi najbogatiji program do sada, okupljajući vinare, stručnjake, medije te ljubitelje vina i gastronomije iz Hercegovine, Hrvatske i regije.

Program započinje u petak, 19. lipnja, jedinstvenim prekograničnim putovanjem „Regijom Trnjak“, tijekom kojeg će sudionici obići vinarije koje proizvode vina od sorte trnjak na području Hercegovine i Dalmatinske zagore. Dan će završiti gala eno-gastro večeri u restoranu Aldi u Mostaru, gdje će se kroz pažljivo osmišljen koncept sljubljivati lokalne delicije s vinima od sorte trnjak. Kroz ovu vinsku priču goste će voditi poznati sommelier Mario Meštrović.

Središnji festivalski dan održat će se u subotu, 20. lipnja. Program počinje panel-raspravom „Znanstveni osvrt na trnjak i njegov turistički potencijal“, koja će se od 13 do 15 sati održati u Kulturnom centru Ljubuški. Na panelu će sudjelovati ugledni stručnjaci prof. dr. sc. Davor Romić, Kristina Nuić, spec. univ., prof. dr. sc. Željko Andabaka i mag. ing. agr. Davor Šestanović, dok će moderatorica biti mr. agr. Marina Vranješ.

Od 15:30 sati u Hotelu Bigeste održat će se edukativna radionica „Trnjak Masterclass“, pod vodstvom Master Sommeliera Stefana Neumanna. Sudionici će imati priliku kušati odabrana vina te detaljnije upoznati karakteristike sorte koja postaje zaštitni znak vinske scene Hercegovine i Dalmatinske zagore.

Večernji dio programa od 19 sati seli se u Gradski park Ljubuški, koji će na jednu večer postati središte vinske, gastronomske i glazbene scene regije. Posjetitelje očekuje više od 30 vinarija izlagača, više od 45 vinskih etiketa te 21 izlagač u gastro kutku s najboljim okusima hercegovačke i dalmatinske kuhinje.

Za glazbeni program pobrinut će se Ana Opačak i trio, a tijekom večeri bit će predstavljeni i ovogodišnji ambasadori Trnjak Festa, koji će nastaviti promovirati ovu sve cjenjeniju vinsku sortu.

Trnjak Fest tijekom posljednjih godina prerastao je okvire klasične vinske manifestacije te postao važna platforma za povezivanje vinara, ugostitelja, stručnjaka i ljubitelja vina, promovirajući enološku, gastronomsku i turističku baštinu Hercegovine i Dalmatinske zagore.

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