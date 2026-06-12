Početak nove sezone druženja na otvorenom u Zagrebu obilježio je povratak festivala Baš Naš Sunset, koji je i ove godine zauzeo plato Gradec, jednu od najatraktivnijih gradskih lokacija s pogledom na metropolu. Već na samom otvorenju okupio se velik broj posjetitelja koji su uživali u glazbi i ugodnoj atmosferi uz zalazak sunca. Program prve večeri bio je posvećen hitovima s početka stoljeća i iz 2010. godina, a ples pod vedrim nebom potvrdio je da festival i dalje ostaje jedno od omiljenih zagrebačkih odredišta tijekom toplijih mjeseci.

Ovogodišnje izdanje trajat će do 5. srpnja, a tijekom gotovo mjesec dana posjetitelje očekuje raznovrstan zabavni program. Uz svakodnevne DJ nastupe, organizatori su pripremili i niz tematskih večeri među kojima se ističu ABBA x Mamma Mia party, Reggaeton & Latino Night te popularni program Taking The Trash Out. Svaka večer donosi drugačiji glazbeni koncept i priliku za opuštanje u jedinstvenom ambijentu iznad grada.

Baš Naš Sunset - 3 (Foto: PR)

Prepoznatljiv vizualni identitet festivala nije izostao ni ove godine. Plato Gradec uređen je kao urbana zelena oaza s brojnim kutcima za druženje i fotografiranje, što dodatno doprinosi festivalskom doživljaju. Spoj dobre glazbe, ugodnog okruženja i panoramskog pogleda na Zagreb čini ovu lokaciju idealnom za afterwork susrete, večernje izlaske i vikend druženja.

Posebnu pažnju privlači i gastronomska ponuda. Posjetitelji mogu birati između različitih street food specijaliteta inspiriranih svjetskim kuhinjama, od burgera i tacosa do azijskih zalogajaa. Ljubitelji slastica pronaći će svoje favorite među popularnim mochijima, dok ponudu pića upotpunjuju kreativni kokteli osmišljeni baš za ljetne večeri.

Sudeći prema atmosferi na otvorenju, Baš Naš Sunset i ove će godine biti jedno od glavnih mjesta okupljanja Zagrepčana i njihovih gostiju te pozornica brojnih ljetnih uspomena.

Fotkajte s dobrim razlogom: Ne još jedna s mora. Jedna ZA more! +4