Galerija 0 0 0 0 Prema Globalnom indeksu mira za 2026. godinu, svijet je dosegnuo – i ne tako neočekivano - najnižu razinu mira otkako se ovo istraživanje provodi. U doba sve većih političkih napetosti i rekordnog broja aktivnih sukoba, najmirnijom državom na svijetu proglašen je Island. I to 19. put zaredom.

Globalni indeks mira (Global Peace Index – GPI), koji svake godine objavljuje Institut za ekonomiju i mir (Institute for Economics & Peace – IEP), rangira 163 države i teritorija prema 23 pokazatelja koji mjere razinu sigurnosti, stabilnosti i odsutnosti nasilja. Analiza obuhvaća čak 99,7 posto svjetske populacije. Institut za ekonomiju i mir globalni je istraživački centar sa sjedištem u Sydneyju, a urede ima i u New Yorku, Haagu, Harareu i Ciudad de Méxicu.

Izvješće za 2026. godinu donosi zabrinjavajuće podatke: globalna razina mira pala je na najnižu točku od kad se ovaj indeks računa, od 2007. godine.

Tijekom protekle godine čak 99 država zabilježilo je pogoršanje rezultata, što predstavlja jedan od najlošijih trendova otkako se indeks prati. Istodobno, broj aktivnih državnih sukoba dosegnuo je 61, najviše u modernoj povijesti istraživanja.

Među kriterijima koji se uzimaju u obzir nalaze se stopa ubojstava, percepcija kriminala, politička stabilnost, broj zatvorenika, pristup vatrenom oružju, nasilni prosvjedi, broj žrtava sukoba, razina militarizacije te opća sigurnost stanovništva.

Deset najmirnijih država svijeta

Deset najmirnijih država svijeta u 2026. godini su:

Island Novi Zeland Švicarska Slovenija Irska Austrija Portugal Singapur Finska Japan

Europa je i dalje najmirnija regija svijeta, sa sedam država među prvih deset.

Deset zemalja s najlošijim rezultatima su Rusija, Sudan, Demokratska Republika Kongo, Ukrajina, Izrael, Južni Sudan, Afganistan, Jemen, Sirija i Mali.

Globalni indeks mira ne procjenjuje isključivo sigurnost turista ili putnika. Fokus je na ukupnoj stabilnosti države, razini nasilja, sudjelovanju u sukobima te potencijalu za izbijanje novih konflikata.

Putnicima se preporučuje praćenje službenih upozorenja i preporuka diplomatskih i konzularnih službi svojih država.

Ovo je najbolji hotel na svijetu: Izgleda kao iz bajke, ima pet zvjezdica, a cijena noćenja smiješno je niska +0