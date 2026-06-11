Galerija 5 5 5 5 Novi Punkuferov kviz općeg znanja vodi vas kroz različita područja i pokazat će koliko ste pažljivo slušali u školi... i kasnije. Pred vama je novi izazov od 15 pitanja koja traže dobru informiranost, malo logike i možda - kap sreće.

Cilj je jednostavan – skupiti što više točnih odgovora. Nema trikova, ali neka pitanja bi mogla iznenaditi i najiskusnije kvizaše. Pustite guglanje i obrišite prašinu iz ladica u svojoj glavi. Sretno! ;)

A onda se zabavite i provjerite svoje znanje i u ostalim kvizovima.

<section><h2>Novi kviz općeg znanja: Za one koji skupljaju činjenice kao drugi suvenire</h2></section><section><h2></h2> <p>Kakav brod označava kratica RMS koja se uobičajeno piše ispred njegova imena? </p></section><section><h3></h3> <p>Grad, brod, dvjestotinjak tornjeva... po prvom je njemačkom kancelaru doista nazvano mnogo toga, pa i čitav jedan arhipelag. U kojoj se državi nalaze Bismarckovi otoci? </p></section><section><h3></h3> <p>Muza i, od 1934. godine, supruga Salvadora Dalija poznata je pod imenom kojim ju je on zvao – Gala, a znate li kako se zapravo zvala gospođ(ic)a Dimitrijevna Đakonova? </p></section><section><h3></h3> <p>Aruba je je jedna od “ustavnih zemalja” koje europske kraljevine? (Ako znate kako se zove njezin glavni grad, ne možete dati pogrešan odgovor.) </p></section><section><h3></h3> <p>Jedna tridesetšestina jarda je ”po naški” - palac ili - kako "po engleski”? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Pandoru je po Zeusovoj zapovijedi stvorio Hefest od blata i vode za kaznu što je Prometej dao ljudima vatru s Olimpa. A što znači njezino ime? </p></section><section><h3></h3> <p>Koja rijeka protječe glavnim gradom Crne Gore? </p></section><section><h3></h3> <p>Što možete položiti u talijansku banku Credito Emiliano kao polog za kredit? </p></section><section><h3></h3> <p>Marka Antonija i Kleopatru 31. godine pr.n.e. pobijedila je Oktavijanova flota kojom je zapovijedao budući Oktavijanov zet. On je bio? </p></section><section><h3></h3> <p>U lipnju 1798. godine Napoleon je "usput" osvojio Maltu – tijekom pohoda na -? </p></section><section><h3></h3> <p>Koji je svetac rođen u Lisabonu kao Fernando Martins de Bulhões? </p></section><section><h3></h3> <p>U kojoj ste državi ako vam kao nacionalni specijalitet ponude verivorst - krvavicu od svinjske ili goveđe krvi s ječmom, posluženu s kiselim kupusom ili brusnicom? </p></section><section><h3></h3> <p>U kojoj kartaškoj igri trica vrijedi 10 punata? </p></section><section><h3></h3> <p>Znate li odgovoriti, preciznije nego s “puno” - koliko žica ima harfa? </p></section><section><h3></h3> <p>Kako se naziva polusintetska droga na bazi kodeina, 10 do 15 puta jača od morfija, koja se često miješa s “kućnim” sastojcima kao što su benzin ili razrjeđivač, a konzumenti se mogu prepoznati po ljuštenju kože koja podsjeća na krokodilsku? </p></section><section><h2> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:20px;">Trebate još malo proučiti knjige</span></strong><strong><span style="font-size:20px;"> pa pokušati ponovno!</span></strong> </h2> </h2></section><section><h3> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:20px;">Nije loše, ali možete vi to i bolje!</span></strong></h2> </h3></section><section><h3></h3> <p style="text-align:center;"><strong style="font-size:1.5em;"><span style="font-size:20px;">Svaka čast, super! Podijelite kviz s prijateljima!</span></strong></p></section> Quiz Maker - powered by Riddle

Skitnja Istrom: Izlet do planinarske kuće i čudesnog izvora koji "nikada ne presušuje" +10