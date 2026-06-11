Galerija 5 5 5 5 Novi Punkuferov kviz općeg znanja vodi vas kroz različita područja i pokazat će koliko ste pažljivo slušali u školi... i kasnije. Pred vama je novi izazov od 15 pitanja koja traže dobru informiranost, malo logike i možda - kap sreće.
Cilj je jednostavan – skupiti što više točnih odgovora. Nema trikova, ali neka pitanja bi mogla iznenaditi i najiskusnije kvizaše. Pustite guglanje i obrišite prašinu iz ladica u svojoj glavi. Sretno! ;)
A onda se zabavite i provjerite svoje znanje i u ostalim kvizovima.
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