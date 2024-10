Kako skuhati krumpir, ovisi o tome što ćete s njime dalje raditi. Vjerojatno ste primijetili da se sorte krumpira razlikuju po tome jesu li manje ili više "škrobaste", tj. ostaje li skuhani krumpir u komadu ili počinje sličiti kaši.

Krumpir kašaste teksture idealan je za gnječenje, prženje i pečenje, dok će svilenkastije sorte zabljesnuti kuhane, same i u salatama. Mladi krumpir zovemo krumpir bilo koje sorte u kojem se još nije stiglo razviti puno škroba, pa je idealan za sva jela koja traže da krumpir zadrži oblik i ne raspada se.

Treba li se krumpir guliti prije kuhanja?

Ako imate mladi ili manje krumpire s mekšom i zdravom korom, ne trebate ih guliti. Ipak, za jedno jelo ujednačite odabir.

Kada staviti krumpir u vodu?

Krumpir uvijek prelijte hladnom vodom da se postepeno i ravnomjerno zagrije. Ako ubacite sirovi krumpir u kipuću vodu, riskirate da se skuha samo izvana, a iznutra ostane sirov.

Koliko dugo kuhati krumpir?

Kada kuhate krumpir, prije svega morate uzeti u obzir njegovu veličinu. Stavite li veliki krumpir da se kuha u komadu, izvana će biti gotov puno prije nego u sredini. Što su komadi manji, to će se krumpir prije skuhati. Mladi krumpir skuhat će se za 10 do 12 minuta, krumpir narezan na stine komade kuha se 15 do 20 minuta, a narezan na veće komade 30 do 40 minuta.

Treba li krumpir kuhati u slanoj vodi?

Kako biste skuhali stvarno ukusan krumpir, ne treba puno mudrosti, ali morate paziti da ne preskočite sol. Iako vjerojatno uvijek kuhate krumpir u posoljenoj vodi, prema nekim je kuharima žličica-dvije na lonac premalo. Šalica soli na količinu krumpira za četvero je taman, tvrde, jer ionako će se većina odliti s vodom, a bljutavi krumpir neće popraviti naknadno soljenje.

Kako znati je li krumpir gotov?

A je li krumpir gotov, najbolje ćete provjeriti nožem za maslac. Za slani krumpir i krumpir-salatu nož bi jednostavno trebao probiti krumpir, ali biste trebali osjećati mali otpor kad ga izvlačite, a za pire bi nož trebao sasvim lako izaći. Ako se krumpir raspada, sigurno je prekuhan.

I na kraju, još jedan maleni trik. Kuhani krumpir ocijedite u cjedilu i ostavite da se ohladi deset minuta pije nego što nastavite dalje raditi s njim.

