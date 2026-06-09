Galerija 10 10 10 10 Na jednoj od najviših točaka Labinštine, na 425 metara nadmorske visine, smjestila se Skitača - malo naselje okruženo vrhovima Orlić, Brdo, Goli i Oštri. Nekada jedno od najnaseljenijih naselja Labinštine, danas je poznato kao mirna planinarska i izletnička destinacija.

"Selo Skitača u blizini Labina ima malu atrakciju - stazicu koja vodi na vrh brda, gdje se uz planinarski dom dolazi do izvora koji nikada ne presušuje. Šetnja traje oko pola sata, a s vidikovca u blizini izvora pruža se pogled sve do Pule i Osorčice na Lošinju", otkriva fotograf i ekolog Romeo Ibrišević koji svoje dojmove prenosi fotografijama s početka teksta.

Planinarska kuća Skitača je zidana katnica koja ima sve što je potrebno planinarima: kuhinju, blagovaonicu te prostorije za druženje i spavanje, a otvorena je i opskrbljena po dogovoru. Odmah uz kuću nalaze se crkva sv. Lucije, mjesno groblje i bunar iz 1903. godine.

Skitača - 13 (Foto: Romeo Ibrišević)

Iako se iz same kuće ne pruža otvoren pogled, dovoljno je svega nekoliko minuta hoda do vrha Orlić, s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda u Istri. S njegova se vrha vide Učka, Gorski kotar, Cres, Osoršćica, Velebit i velik dio Kvarnerskog zaljeva. Ljubitelji vidikovaca neće ostati samo na Orliću jer i obližnje Brdo pruža sasvim drukčiju perspektivu istočne Istre, s pogledom na Raški zaljev, Rakalj, Ubac i krajnji jugoistok poluotoka.

Skitača je zanimljiva i zbog bogate povijesti. Područje je bilo naseljeno još u prapovijesti, o čemu svjedoče brojne gradine i grobne gomile. Župna crkva sv. Lucije podignuta je početkom 17. stoljeća na mjestu starije crkve, dok se u zaseoku Prodol nalazi vrijedna gotička kapela sv. Mateja, poznata po sačuvanim srednjovjekovnim zidnim slikama.

Skitača - 3 (Foto: Romeo Ibrišević)

Školnica sv. Lucije

Posebno mjesto u lokalnoj predaji zauzima školnica sv. Lucije, prirodni izvor skriven među stijenama podno vrha Brdo. Prema vjerovanju mještana, izvor gotovo nikada ne presušuje, a uz njega su vezane legende o svetici koja je na tom mjestu ostavila trag svojim suzama. U vjeri da je voda čudotvorna, nekoć su se ljudi njome umivali nadajući se povratku vida. Danas je školnica sv. Lucije jedno od najzanimljivijih mjesta u okolici Skitače te nezaobilazna postaja na Stazi sv. Lucije.

Zahvaljujući planinarskoj kući, uređenim stazama i vidikovcima, ovo malo mjesto ostaje jedno od najzanimljivijih polazišta za upoznavanje slikovite istočne Istre.

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