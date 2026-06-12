Galerija 8 8 8 8 Domaćin 33. Vina uz žlicu bio je restoran Pri staroj vuri, smješten u vili Šojki iz 19. stoljeća, okruženoj zelenilom i parkom. Uređen u starinskom duhu te ukrašen etnografskim predmetima i satovima, restoran njeguje tradiciju samoborske kuhinje. Odnedavno ga vodi Domagoj Vujnović, mladi ugostitelj s međunarodnim iskustvom koji je tradicionalnim jelima dao suvremeniji gastronomski pečat.

'Želimo restoranu vratiti staru slavu, držeći se tradicije, kulture i povijesti. Malo smo osuvremenili kuhinju, ali bez namjere da je pretvaramo u fine dining. Lokalni specijaliteti bit će i dalje temelj naše kuhinje, ali pripremljeni i prezentirani na moderniji način', rekao je Domagoj Vujnović.

Prije početka večere, uzvanici su imali priliku kušati nadaleko poznati samoborski Bermet Philipecz, najprepoznatljivije piće ovoga kraja. Njegova bogata aromatika, spoj vina, začina i bilja te karakteristična gorčina i slatkoća pokazali su se kao idealan uvod u eno-gastronomsku večer. Bermet je još jednom potvrdio zašto već desetljećima predstavlja nezaobilazan dio samoborske tradicije i identiteta. Predstavio ga je Antun Filipec, pripadnik sedme generacije poznate samoborske obitelji koja više od dva stoljeća proizvodi Bermet, svojevrsni zaštitni znak Samobora. Bermet je aromatizirano gorko-slatko vino od biranih sorti grožđa iz Samoborskog gorja, pelina, južnog voća i sastojaka koje obitelj Filipec čuva kao najstrožu tajnu. Uživa se kao aperitiv ili dižestiv, a s obzirom na popularnost spritzeva, Antun je osmislio osvježavajući koktel Bermet Spritz od Bermeta, pjenušca Joco i tonika. Pije se dobro ohlađen s ledom, dok se u dižestiv varijanti preporučuje ohlađen na 14° C, bez leda ili limuna. Obitelj Filipec, pod brendom Philipecz, kako se nekad pisalo njihovo prezime, proizvodi i Samoborsku muštardu, vrstu senfa, koja se priprema od tučene gorušice, u koju se ukuhava posebno pripremljen pekmez od grožđa. Osim toga, njihov vinski podrum može se pohvaliti s vrsnim vinima: Cuvée Roko Prestige, Rosé Tia, Sivi pinot, Graševina, Frankovka, Cabernet sauvignon i već spomenuti pjenušac Joco.

33. Vino uz žlicu - 8 (Foto: Nikola Zoko)

Uz domaći kruh poslužen je izbor ekstra djevičanskih maslinovih ulja Pavletić Cunj koja su se istaknula svježinom, voćnim karakterom i skladnom pikantnošću. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Krbavčić smješteno je na samom sjeveru Istre, pokraj Buzeta. Nikolina Krbavčić Ratoša predstavila je ulja - Ena (leccino), Lana (istarska bjelica) i Selekcija (istarska bjelica, leccino i pendolino). Obiteljski maslinik od 400 stabala u selu Cunj jedina je maslinarska oaza u tom dijelu Istre, gdje se susreću mediteranska blagost i oštra planinska klima, stvarajući savršene uvjete za vrhunsko maslinovo ulje. Note mediteranskog bilja i zelene masline lijepo su došle do izražaja već na početku večeri, pokazujući koliko kvalitetno maslinovo ulje može obogatiti gastronomski doživljaj.

Kušalo se i bučino ulje OPG-a Hukavec iz Šašinovca kod Sesveta, proizvedeno od pažljivo prerađenih sjemenki domaćih buča. Supružnici Renata i Dražen Hukavec bave se proizvodnjom bučina ulja već 11 godina, a u tome im pomažu i njihove kćeri. Buču uzgajaju na površini od 15 hektara, a godišnje proizvedu od 2500 do 3000 litara ulja. Uz toplo i hladno prešano bučino ulje, u ponudi imaju slane i čokoladirane bučine koštice te brašno od bučinih koštica. Na 8. međunarodnoj izložbi bučinih ulja Alpe - Adria u Varaždinu, u dosad najvećoj konkurenciji, djevičansko bučino ulje OPG-a Hukavec proglašeno je šampionom. Njegova izražena orašasta aroma, puna tekstura i prepoznatljiv miris odlično su se uklopili uz domaći kruh te dodatno naglasili kontinentalni karakter večeri.

Prvi slijed donio je suhomesnate delicije iz samoborskog kraja proizvođača Igomat uz pjenušac Turn Premium Extra Brut vinarije Klet Krško. Od tradicionalnih mesnih proizvoda kušale su se samoborska salama s bučinim sjemenkama, samoborska salama s orasima i klasična samoborska salama. Fino rezani naresci bogatih aroma i ugodne slanosti izvrsno su se povezali s elegantnim pjenušcem živih kiselina i sitnih perlica. Turn Premium Extra Brut unio je potrebnu svježinu i razigranost te na najbolji način otvorio večeru. Proizveden je od sorte kraljevina, klasičnom metodom; godinu dana odležavao je u inox tankovima i još dvije godine u boci prije puštanja na tržište. Enolog Gašper Repše spomenuo je da Klet Krško okuplja oko 200 vinogradarskih obitelji koje obrađuju 200 hektara vinograda u regiji Dolenjska nadomak granice s Hrvatskom. Njihova vina polako ulaze na hrvatsko tržište, a prvo su počeli s plasmanom Cvičeka, kojeg su internacionalno zaštitili. Sjedište im je u Krškom, a podrum se nalazi u povijesnoj vinskoj kleti dvorca Šrajbarski Turn iz 18. stoljeća, po kojem je i nazvana njihova premium linija Turn s ambicioznijim vinima i pjenušcima.

33. Vino uz žlicu - 7 (Foto: Nikola Zoko)

Slijedio je rižoto s tikvicama i cvijetom tikvice uz Pinot blanc 2023 Dvorca Maruševec. Nježni okusi tikvica i kremozna tekstura rižota vrlo su se skladno povezali sa svježim i elegantnim vinom koje je donijelo note tropskog voća i ugodnu mineralnost. Pinot blanc dodatno je naglasio profinjenost jela, stvarajući uravnotežen i elegantan pairing. Enologinja Marija Martinez naglasila je kako je njihov Pinot blanc intenzivnije, blago slamnate boje, koju je dobio odležavanjem, ali je sačuvao svježinu. Pravo proljetno vino uz proljetni rižoto! Dvorac Maruševec udaljen je 15 km od Varaždina, okružen je impresivnim perivojem i vrlo poželjan za organizaciju evenata i vjenčanja. Kompleks danas djeluje kao Maruševec Estate. U vlasništvu je slovenske linije plemićke obitelji Pongratz-Lippitt, a osim turističkih sadržaja, ima šumu, farmu turopoljskih svinja i vinariju s desetak etiketa. Zbog svoje barokne arhitekture i očuvanog ambijenta Dvorac Maruševec često je korišten kao filmska kulisa. Tu su snimane neke scene iz 'Glembajevih', a nedavno i igrano-dokumentarni film 'Zrinski'.

U sklopu večeri predstavljena je i aplikacija Taplito, suvremeno digitalno rješenje namijenjeno ugostiteljstvu, o kojoj su govorili Sandro Kalaica i Valentino Dujić. Riječ je o hrvatskoj B2B platformi koja gostima omogućuje pregled menija, naručivanje i plaćanje putem QR koda, kako su naglasili, bez instalacije aplikacije. Sustav je povezan s Remaris blagajnom, radi direktno u mobilnom pregledniku (Safari, Chrome), a namijenjen je restoranima, kafićima i barovima koji će njegovim korištenjem postići brzu i učinkovitu uslugu. Predstavljanje platforme Taplito pokazalo je kako digitalni alati sve više postaju važan dio modernog ugostiteljstva.

33. Vino uz žlicu - 9 (Foto: Nikola Zoko)

Treći slijed bila je pastrva u kukuruznom brašnu uz Jakobović Vetovo Cuvée 2024. Hrskava korica i sočno riblje meso fino su se spojili s vinom koje karakteriziraju svježina, voćnost i ugodna punoća. Vetovo Cuvée pokazao je dovoljno karaktera da prati aromatičnost jela, a istodobno je sačuvao lakoću koja je dodatno naglasila kvalitetu pastrve. Vino je predstavila Maja Jakobović, koja je u obitelji zadužena za marketinški dio posla dok su braća Filip i Nino u vinogradu i vinariji. Iza njih je stoljetna tradicija, a suvremenu vinariju osnovao je njihov otac Branko Jakobović, pa posluju pod etiketom B. Jakobović. Vetovo Cuvée kupaža od četiri sorte (graševina, chardonnay, pinot sivi i rajnski rizling) nazvana je po njihovu mjestu u Kutjevačkom vinogorju, koje se smatra među boljim položajima. Svaka od tih sorti u boci je dala svoje najbolje osobine, osebujan bouquet te mješavinu svježih voćnih mirisa i aroma. Vino u čaši djeluje bliže punijem polusuhom nego suhom stilu, upravo zbog izražene voćnosti i zaobljenosti.

Paprikaš od divljači s knedlima uz Petrač Karizmu 2022. bili su zaista poseban pairing, pa nije čudno što su ga prisutni novinari, uzvanici na 33. Vinu uz žlicu, proglasili najboljim. Bogato, aromatično i dugo kuhano meso srne i divlje svinje tražilo je vino izraženijeg karaktera, a Karizma se pokazala kao izvrstan izbor. Zrele voćne note, dobra struktura i skladni tanini vrlo su se lijepo povezali s intenzitetom jela. Karizma je perjanica vinarije Petrač s Hršak brega kod Krapinskih Toplica i spada među najuspjelija crna vina Zagorja. Nenad Trifunović, popularni bloger Vinopija, govoreći o Karizmi spomenuo je kako je to ponajbolji hrvatski bordoški blend, a posebno je zanimljivo što je iz Zagorja, gdje prije Petrača, nitko nije ozbiljnije uzgajao kvalitetne crne sorte. Riječ je o kupaži od 70 % cabernet sauvignona i 30 % merlota dozrelih u hrastovim bačvama, što vinu daje dodatnu kompleksnost i zaokruženost. Na mirisu dominiraju crni ribiz, borovnica i džem od šljiva, uz fine note vanilije. 'Sve u svemu, vrlo pitko, seriozno vino, klasični Bordeaux', dodao je na kraju Trifunović.

33. Vino uz žlicu - 2 (Foto: Nikola Zoko)

On je predstavio i zadnje vino večeri Josić Rosé Dea Pannonium 2025 koje je posluženo uz nezaobilaznu samoborsku kremšnitu. Lagana krema i prhko lisnato tijesto odlično su se nadopunili s voćnim karakterom roséa, u kojem dominiraju note jagode, maline i crvenog bobičastog voća. Svježina vina spriječila je da završetak večere bude pretežak, pa je ovaj pairing donio karakteristični samoborski završetak gastronomske priče. 'Ovo je vino apsolutni hit, najbolje je prodavano Josićevo vino i najpopularniji rosé u Hrvatskoj', napomenuo je Trifunović. 'Ako bi me netko pitao kako napraviti najuspješnije vino na tržištu, preporučio bih mu da to bude slatkasti rosé koji se sviđa ženama. No, kako se to radi, trebalo bi pitati vinara Damira Josića, jer su nešto slično mnogi pokušavali, ali im nije uspjelo. Njegov Rosé sastoji se od četiri sorte - cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah i merlot - u kojima su izvrsno balansirane slatkoća i kiseline'. Dodajmo da je u kreaciji ovog pairinga aktivno sudjelovao Damir Josić, koji se školovao u renomiranoj talijanskoj gastronomskoj školi ALMA. Pred dogovor za sudjelovanje na ovom eventu, poslali smo mu recept za Samoborsku kremšnitu, koju je napravio u svom restoranu u baranjskom Zmajevcu, kušao uz Rosé i ugodno se iznenadio spojenim okusima. Možda se nakon ovog iskustva i Samoborska kremšnita nađe na jelovniku među slasticama u njegovu restoranu.

33. Vino uz žlicu - 10 (Foto: Nikola Zoko)

Eno-gastro projekt Vino uz žlicu, čiji su organizatori Renata Cisar i Mustafa Topčagić, uspješno je priveo kraju svoje 33. izdanje uz dobro raspoloženje i druženje u opuštenom, rustikalnom ambijentu. Restoran Pri staroj vuri bio je sjajan domaćin, potvrdivši da je pravi izbor za uživanje u vrhunskim gastronomskim delicijama i vinima, što je i više nego dovoljan razlog za povratak u ovu samoborsku oazu.

Bez lifta i stepenica: Hit-mjesto na hrvatskom otoku za koktele i zalaske sunca u kuli iz 15. stoljeća +0