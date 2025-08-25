Ovaj tjedan kuhamo fina jela s fleksibilnim popisom sastojaka – riječ je o obrocima koje možete napraviti s onime što vam je na raspolaganju u hladnjaku, ledenici i u smočnici.



Ovi recepti će vam pomoći da potrošite sastojke koje već imate u kuhinji prije nego što odete u novu nabavku hrane.



Ponedjeljak bez mesa započinjemo finim povrtnim varivom koje su u Italiji često zove ciambotta, a koje je iznimno lagano za napraviti.



Nastavljamo sa složencem od sira i tjestenine čiji okusni profil se lako prilagođava trenutačnom stanju u frižideru.



Imate svježe krastavce s kojima ne znate što biste? Napravite jednostavne sendviče od svega tri sastojka koji se jedu i na britanskom kraljevskom dvoru.

Ciambotta (Foto: Shutterstock)

Stari kruh, pak, transformirajte u slatki desert, a skuhajte i fini mađarski gulaš u koji možete staviti koja god vrsta mesa vam je na raspolaganju – i u ledenici.



Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 25.8. – Varivo od povrća

Ciambotta je ljetno varivo od povrća koje se jede na jugu Italije, a priprema vrlo jednostavno – povrće koje imate na raspolaganju stavite u lonac i ostavite da se kuha dok niste zadovoljni rezultatom. Poslužite ga možete uz krišku domaćeg kruha ili s kuhanom palentom.

Utorak, 26.8. – Složenac s tjesteninom

Složenci od tjestenine idealni su čistači hladnjaka kada trebate potrošiti stvari s kojima ne znate što biste i kako ih iskombinirati. Istovremeno, riječ je o zasitnom jelu koje će nahraniti puno ljudi bez previše utrošenog vremena u kuhinji.

Sendviči od krastavaca (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 27.8. – Sendviči od krastavaca

Jeste li ikada probali sendvič od svježih krastavaca ? Iako je riječ o jelu koje se priprema praktički "od ničega“ iznimno je popularan dodatak uz poslijepodnevni čaj u višim slojevima britanskog društva, pa čak i na britanskom dvoru. Evo kako se radi.

Četvrtak, 28.8. – Pržena riža

Pržena riža je tradicionalno jelo jugoistočne Azije, a podrazumijeva obrok temeljen na kuhanoj riži koja se potom prži u woku ili većoj tavi s povrćem, mesom i sastojcima po želji. Ovo je odličan izbor kada trebate potrošite sastojke iz hladnjaka, a napraviti nešto ukusno.

Pržena riža (Foto: Shutterstock)

Petak, 29.8. – Popečci od tune

Tunu iz konzerve ne morate jesti samo s kuhanim tijestom! Napravite umjesto toga ove fine popečke iz pećnice za čiju vam pripremu ne treba (puno) ulja ni komplikacija. Poslužiti ih možete s prilogom po želji, pa čak i servirati uz salatu.

Subota, 30.8. – Pohani slatki kruh

Pohani kruh najlakši je način da potrošite ostatke starog kruha. Umočite ga u smjesu od jaja i mlijeka te začinite s nešto šećera, cimeta i vanilije i dobit ćete neodoljivu slatku varijantu idealnu za vikend doručak ili brunch.

Pohani slatki kruh (Foto: Shutterstock)

Nedjelja, 31.8. – Mađarski gulaš

Bograč je tradicionalni mađarski gulaš koji ime duguje riječi za kotlić. Osmislili su ga pastiri koji bi krčkali ono čega bi se našlo: od mesa do masti i povrća, uz obavezan dodatak paprike. Recept za bograč možete prilagoditi i sadržaju vlastitog hladnjaka i ledenice.

