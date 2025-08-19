Galerija 4 4 4 4 Kod Lumbarde na Korčuli smjestila se jedna od, pogotovo među "domaćim svitom", najomiljenijih plaža na otoku - Bilin Žal. Posebna je po svijetlom pijesku i plitkom ulazu u more, što je čini idealnom destinacijom za obitelji s malom djecom.

Uz pješčani se žal nalazi i betonirani terasasti dio s molom za skakanje (ili šetanje), pa vjerojatno zbog te raznolikosti Bilin žal i uživa toliku popularnost.

Razlog tome vjerojatno leži i u njezinoj pristupačnosti. Iz Lumbarde se do Bilinog žala može dopješačiti, a oni koji dolaze automobilom iz drugih dijelova otoka, parking će pronaći uz samu plažu, tek nekoliko koraka od mora… naravno ako dođu dovoljno rano.

Upravo zbog toga, u sezoni je ovdje prilična gužva, iako će se većina složiti da Bilin žal i dalje uspijeva zadržati mirniji i opušteniji ugođaj u odnosu na susjednu, veću i još posjećeniju, plažu Vela pržina.

Bilin Žal gleda prema sjeveroistoku, na Pelješac i Škoje. Ako krenete u šetnju prema istoku, otkrit ćete niz malih šljunčanih uvala i stijene savršene veličine za ručnik ili dva – pa tako možete uživati i u mirnijem ugođaju ako ste ga željni.

Uz Bilin žal, u staroj kamenoj kući nalazi se i istoimena konoba sa stolovima vani "na terasi", odnosno na spomenutom betoniranom dijelu uz plažu u kojoj se možete osvježiti ledenim pićem i pojesti nešto konkretnije ili s nogu, s menija koji je prilagođen mjestu i publici, pa se na njemu može naći i pašte i salata, bifteka, liganja i naravno - ćevapa.

Nudistički raj: Predivna plaža s dovoljno hlada i kamp pored naše Male Venecije +19