Ljeti od tikvica, u jesen od buče – bučnica je omiljen zalogaj kada god ga odlučite pripremiti. I dok u osnovni recept idu sastojci poput kravljeg sira i vrhnja, možete dodatno zakomplicirati stvar špinatom, mirisnim začinskim biljem, poput kopra ili pak kojim komadićem slanine koji prethodno narežite i popržite. Ulje koje ispusti slanina poslužit će i kao aromatična zamjena za ulje.

Savijača s tikvicama i sirom- sastojci: 500 g gotovih kora za savijače

2 srednje tikvice

400 g svježeg kravljeg sira

200 g kiselog vrhnja

1 manja vezica kopra

1 žlica soli za posipavanje + za nadjev

2 jaja

3 žlice rastopljenog maslaca

1 žlica suncokretovog ulja

2 žlice neutralnog maslinova ulja

2 dl mineralne vode Savijača s tikvicama i sirom - priprema: Tikvice ogulite, naribajte i posolite, stavite u cjedilo pa ostavite da odstoje dok ne puste vodu. Stavite ih u čistu krpu pa iscijedite višak vode. Jaja malo umutite, kopar sitno nasjeckajte. Naribane tikvice pomiješajte sa svježim kravljim sirom, kiselim vrhnjem, koprom, jajima i maslinovim uljem. Posolite i promiješajte. Pomiješajte suncokretovo ulje i rastopljeni maslac pa time premažite namastite lim ili posudu za pečenje i prvu koru. Na nju stavite drugu koru da se zalijepe pa ponovno namastite i poprskajte s malo vode. Rasporedite nadjev pa zarolajte i slažite u posudu ili lim za pečenje. Ponovite postupak dok ne potrošite sve kore i nadjev. Premažite ostatkom mješavine maslaca i ulja, poprskajte mineralnom vodom i pecite na 200°C oko 30-40 minuta ili dok savijača ne dobije lijepu boju.

