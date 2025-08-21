Ljeti od tikvica, u jesen od buče – bučnica je omiljen zalogaj kada god ga odlučite pripremiti. I dok u osnovni recept idu sastojci poput kravljeg sira i vrhnja, možete dodatno zakomplicirati stvar špinatom, mirisnim začinskim biljem, poput kopra ili pak kojim komadićem slanine koji prethodno narežite i popržite. Ulje koje ispusti slanina poslužit će i kao aromatična zamjena za ulje.
Savijača s tikvicama i sirom- sastojci:
- 500 g gotovih kora za savijače
- 2 srednje tikvice
- 400 g svježeg kravljeg sira
- 200 g kiselog vrhnja
- 1 manja vezica kopra
- 1 žlica soli za posipavanje + za nadjev
- 2 jaja
- 3 žlice rastopljenog maslaca
- 1 žlica suncokretovog ulja
- 2 žlice neutralnog maslinova ulja
- 2 dl mineralne vode
Savijača s tikvicama i sirom - priprema:
- Tikvice ogulite, naribajte i posolite, stavite u cjedilo pa ostavite da odstoje dok ne puste vodu. Stavite ih u čistu krpu pa iscijedite višak vode. Jaja malo umutite, kopar sitno nasjeckajte.
- Naribane tikvice pomiješajte sa svježim kravljim sirom, kiselim vrhnjem, koprom, jajima i maslinovim uljem. Posolite i promiješajte.
- Pomiješajte suncokretovo ulje i rastopljeni maslac pa time premažite namastite lim ili posudu za pečenje i prvu koru. Na nju stavite drugu koru da se zalijepe pa ponovno namastite i poprskajte s malo vode. Rasporedite nadjev pa zarolajte i slažite u posudu ili lim za pečenje.
- Ponovite postupak dok ne potrošite sve kore i nadjev.
- Premažite ostatkom mješavine maslaca i ulja, poprskajte mineralnom vodom i pecite na 200°C oko 30-40 minuta ili dok savijača ne dobije lijepu boju.
