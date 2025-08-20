Galerija 1 1 1 1 Ovoga ljeta na Ibizi je otvoren najveći noćni klub u Europi (a možda i svijetu) – UNVRS – koji može odjednom primiti oko 15.000 osoba. Prostire se na oko 6500 četvornih metara u blizini naselja Sant Rafael de Sa Creu na poznatom španjolskom otoku.



UNVRS (čita se Universe) nazivaju prvim svjetskim superklubom – zanimljiv je to koncept koji spaja nove tehnologije, interaktivne umjetničke instalacije, luksuzno uređenje i bogatu ponudu te nastupe poznatih glazbenika pod istim krovom.

Unutar ovoga kluba naći ćete labirint različitih prostora za uživanje u glazbi i plesu – od glavnog plesnog podija preko VIP balkona do wc-a. Da, čak i je i prostor s toaletima pretvoren u mikroklub pod imenom Wild Comet, a unutar kojega DJ-evi puštaju glazbu.

Restoran unutar kluba

Tu se nalazi i restoran poznatog španjolskog brenda Vicio koji servira sve od veganskih do mesnih burgera, ali i posebno jelo osmišljeno samo za ovaj klub – pržene trakice piletine s kavijarom koje se prodaju po cijeni od 80 eura za porciju.

Unutar kluba raspoređeni su barovi koji služe bezalkoholna i alkoholna pića. Za bocu piva trebat ćete izdvojiti 18 eura, a za bocu vode oko 15 eura.



Kada se zaželite malo zraka, izaći možete na terasu okruženu bujnom vegetacijom, a koja vam omogućava da razgovarate s prijateljima u miru bez napuštanja kluba.

Prikladna odjeća za klub

Imajte na umu da UNVRS ima dresscode i da u njega ne možete ušetati direktno s plaže. Zabranjen je ulazak u kupaćim kostimima i japankama, golog torza, u sportskim dresovima ili odjeći koja ističe religijske ili ideološke simbole.

Cijena ulaznica za ovaj superklub varira ovisno o programu – kupiti se može od 25 eura, a za nastup nekog popularnog DJ-a može dosezati i 120 eura. Bukirajte ulaznicu preko službene stranice kluba i bit će jeftinija nego na samom ulazu.



UVRS se nalazi na mjestu noćnog kluba Privilege kojemu je Guinnessova knjiga rekorda dodijelila titulu najvećeg europskog kluba, a koji je radio od 1995. do 2020. godine.

