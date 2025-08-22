Galerija 0 0 0 0 Dijetalna ili prehrambena vlakna su vrsta ugljikohidrata koja se nalaze u biljnoj hrani, a koja ljudsko tijelo ne može probaviti. Ipak, igraju važnu ulogu u zdravlju čovjeka te bismo ih trebali redovito konzumirati.

Prehrambena vlakna:

Poboljšavaju probavu

Potiču zdravlje crijeva

Uravnotežuju razinu šećera u krvi

Smanjuju razine lošeg kolesterola

Pomažu u kontroli tjelesne mase

Pomažu u prevenciji bolesti srca i krvnih žila

Čovjek bi trebao dnevno unijeti između 20 i 30 grama prehrambenih vlakana – no rijetki su oni koji to uspiju ostvariti.



Razlozi za to su mnogobrojni – neki uživaju u prehrani temeljenoj na procesiranim namirnicama koje oskudijevaju vlaknima, drugi, pak, fokus stavljaju na proteine i niti ne znaju koliko su vlakna važna za njihov život. Većina nije dovoljno informirana o svojim nutritivnim potrebama.



Prehrambena vlakna nalaze se u voću, povrću, cjelovitim žitaricama, orašastim plodovima i sjemenkama.

Zobena kaša s bademima i malinama puna je vlakana (Foto: Shutterstock)

Evo koje biste namirnice trebali češće uvrstiti na jelovnik, ako želite zadovoljiti dnevne potrebe za prehrambenim vlaknima.

Mahunarke

Na jelovnik stavite mahunarke poput kuhanog slanutka, leće, graha i graška. Ove namirnice obiluju vlaknima – u 100 grama kuhanog slanutka, primjerice, naći ćete oko 8 grama vlakana – što je otprilike trećina dnevnih potreba.

Cjelovite žitarice

Cjelovite žitarice su odličan izvor vlakana – jedite zobenu kašu, kuhani ječam i bulgur. Možete ih naći i u nekim procesiranim proizvodima poput integralne tjestenine ili integralnog kruha.



Pečene kokice, primjerice, sjajan su izvor vlakana, a u 100 (ispečenih) grama kokica naći ćete između 10 i 15 grama vlakana.

Sjemenke

I sjemenke su izvrstan izvor prehrambenih vlakana, a posebice chia sjemenke, lan i sjemenke bundeve koje uz to sadrže i značajnu količinu omega 3 masnih kiselina i drugih hranjivih tvari. U 100 grama chia sjemenki naći ćete čak 34 grama vlakana.

Orašasti plodovi

Umjerena konzumacija orašastih plodova preporučljiva je za zdravu prehranu. Porcija badema od primjerice 30 grama ima nešto manje od 4 grama proteina, dok ista količina lješnjaka i pistacije ima oko tri grama vlakana.

Voće i povrće

Bobičasto voće poput malina i kupina dobri su izvori prehrambenih vlakna. Znatne količine možete naći i u marakuji, avokadu te kruškama. Kada je u pitanju povrće na svoj jelovnik češće stavite artičoke, zeleno lisnato povrće, brokulu i prokulice.

