Galerija 0 0 0 0 Da bi stigli kući, mještani kineskog sela Guoliang u Huixianu u provinciji Henan moraju putovati kroz tunel izgrađen u sklopu planine Taihang. Riječ je o tunelu dugom 1200 metara, širokom 4 metara, a visokom 5 metara koji predstavlja jedini način da stignu do svojih domova.



Tunel je izgradilo trinaest seljana predvođenih Shenom Mingxinom u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća. Nisu imali strojeva - ni novca, pa im je trebalo pet godina da ga naprave uz pomoć "primitivnih“ alata poput čekića i dlijeta.



Prodali su svoju stoku da si prušte materijale, i koristili svaki slobodan trenutak za gradnju. Tijekom ove građevinske pustolovine potrošili su više od 4000 čekića.

Tek 13 seljana probilo je tunel kroz planinu (Foto: Profimedia)

Tunel je otvoren za promet 1. svibnja 1977. godine, a zbog svojeg neobičnog izgleda na bočnoj strani planine ubrzo je postao turistička atrakcija za Kineze, ali i internacionalne goste.

Iako vožnja u ovom tunelu zahtijeva veliku pažnju na cestu ispred sebe, seljani su mu dodali i nekoliko "prozora“ kako bi putnici bili okruženi prizorima prekrasne prirode dok njime prolaze.



Prije gradnje tunela, pristup selu u dolini Taihanga, koji je dobio ime po pobunjeniku iz vremena Han dinastije, bio je vrlo težak. Seljani su nerado odlazili iz svojih domova jer su se morala uspinjati uskim i strmim planinskim putem.

