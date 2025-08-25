Skuhati tjesteninu i nije neka filozofija – potrebno je zagrijati vodu u loncu, ubaciti tjesteninu, kuhati je onoliko minuta koliko piše na pakiranju, a potom ocijediti i sljubiti s umakom po želji.



Čak i kada slijedimo ove jednostavne upute, tjestenina ne ispada onako fina kakva bi trebala biti. Nekad se iznenadimo kada vidimo da se tjestenina sljepila ili se nije jednomjerno skuhala.



Do ovoga problema dolazi ako nismo upotrijebili dovoljno veliki lonac za kuhanje tjestenine.



Tijekom termičke obrade, naime, tjestenina ispušta škrob koja će zalijepiti tjesteninu ako ista nema dovoljno prostora za kuhanje. Velika količina tjestenine u malom loncu dovest će i do pada temperature zbog čega će neki dijelovi tjestenine biti bolje skuhani od drugih.



Da biste spriječili ovakve rezultate, važno je skuhati tjesteninu u većem loncu.

Koliko velik mora lonac biti za kuhanje tjestenine?

Kuharski znalci savjetuju da se za standardno pakiranje od pola kilograma suhe tjestenine upotrijebi lonac u koji može stati pet do šest litara vode.

Koristite puno vode za kuhanje jer ona sprječava lijepljenje, daje tjestenini prostora da nabubri i termički se obradi do kraja bez straha da će postati gnjecava i neugodna za konzumaciju.

Veća količina voda pomaže u osiguravanju ravnomjerne raspodjele topline i uravnoteženog kuhanja cijelog sadržaja lonca.



Ispunite lonac hladnom vodom, pustite da voda zakipi, pa je posolite i stavite suhu tjesteninu u nju. Promiješajte tjesteninu odmah kako se ne bi zalijepila za dno lonca. Ponovite ovaj postupak još nekoliko puta tijekom kuhanja.

Koliko dugo se kuha tjestenina?

Savršeno kuhana tjestenina je al dente – ima čvrstu teksturu pod zubima, a nikako kašastu. Većina suhe tjestenine će postati al dente otprilike nakon 8 do 12 minuta kuhanja u kipućoj vodi. Provjerite koliko točno morate kuhati tjesteninu na pakiranju.



Ako tjesteninu planirate dovršiti u umaku na štednjaku, vrijeme kuhanja tjestenine skratite za minutu-dvije. Tjestenina će se termički obraditi do kraja u umaku pa ne želite da se totalno raskuha, postane gnjecava i neugodna za jelo.



Za kuhanje svježe tjestenine, pak, bit će vam potrebno svega dvije do tri minute u kipućoj vodi.

