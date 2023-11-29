Curry grah je fino jelo na žlicu za koje vam ne treba meso, a niti gomila sastojaka. Spas za ručak kada ne znate što biste kuhali uključuje nešto povrća i začina koji pružaju fini okus i aromu te kuhanu rižu koja se poslužuje kao prilog koji možete dodati u tanjur s varivom. Nemate li vremena za kuhanje, poslužit će i grah iz limenke zahvaljujući kojemu će ručak biti na stolu za pola sata.

Sastojci za curry grah:

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

1 komad đumbira veličine palca

1 svežnjić korijandera

1 žličica mljevenog kumina

1 žličica mljevene paprike

2 žličice garam masale

400 g pelata

400 g kuhanog graha

basmati riža, za posluživanje

Priprema curry graha:

Nasjeckajte luk, češnjak, đumbir, stabljike i listove korijandra. Zagrijte ulje pa na njemu popržite luk i prstohvat soli. Kad luk postane staklast dodajte češnjak, đumbir i stabljike korijandera pa pržite još 2 minute, dok ne zamiriše. Dodajte začine i kuhajte još minutu pa dodajte pelate i grah pa pojačajte vatru. Kada prokuha, smanjite vatru i kuhajte 15 minuta. Začinite po ukusu i poslužite s basmati rižom i listićima korijandra

