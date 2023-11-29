Curry grah je fino jelo na žlicu za koje vam ne treba meso, a niti gomila sastojaka. Spas za ručak kada ne znate što biste kuhali uključuje nešto povrća i začina koji pružaju fini okus i aromu te kuhanu rižu koja se poslužuje kao prilog koji možete dodati u tanjur s varivom. Nemate li vremena za kuhanje, poslužit će i grah iz limenke zahvaljujući kojemu će ručak biti na stolu za pola sata.
Sastojci za curry grah:
- 1 glavica luka
- 2 češnja češnjaka
- 1 komad đumbira veličine palca
- 1 svežnjić korijandera
- 1 žličica mljevenog kumina
- 1 žličica mljevene paprike
- 2 žličice garam masale
- 400 g pelata
- 400 g kuhanog graha
- basmati riža, za posluživanje
Priprema curry graha:
- Nasjeckajte luk, češnjak, đumbir, stabljike i listove korijandra.
- Zagrijte ulje pa na njemu popržite luk i prstohvat soli.
- Kad luk postane staklast dodajte češnjak, đumbir i stabljike korijandera pa pržite još 2 minute, dok ne zamiriše.
- Dodajte začine i kuhajte još minutu pa dodajte pelate i grah pa pojačajte vatru.
- Kada prokuha, smanjite vatru i kuhajte 15 minuta. Začinite po ukusu i poslužite s basmati rižom i listićima korijandra
