Ova planina, smještena nedaleko od mjesta Pruggern i poznata kao obiteljska planina, skriva jednu od najdužih i najatraktivnijih sanjkaških staza u Alpama, savršenu za sve koji žele zimsku zabavu bez skija.

Za razliku od velikih, često gužvovitih skijališta, Galsterberg nudi opušteniju atmosferu i idealan je izbor za one koji žele zimski izlet bez stresa. Sanjkanje je ovdje glavna zvijezda, a cijeli doživljaj prilagođen je obiteljima, parovima i društvima prijatelja koji žele nešto drugačije od klasičnog skijanja.

Staza započinje na vrhu Galsterberga, na oko 1850 metara nadmorske visine, do kojeg se dolazi modernom gondolom. Već tijekom uspona otvaraju se pogledi na snježne vrhove, a onaj poznati osjećaj laganog uzbuđenja raste kako se približavate početku spusta.

Pet kilometara zavoja, smijeha i čistog adrenalina

Sanjkaška staza na Galsterbergu duga je više od pet kilometara i vodi sve do doline, uz gotovo 600 metara visinske razlike. Riječ je o širokoj, dobro uređenoj i redovito održavanoj stazi koja kombinira brze dionice, duge zavoje i mirnije dijelove – taman toliko da bude zabavna, ali i sigurna za obitelji s djecom.

Posebna čar ove staze je njezin prirodni ambijent. Spust vodi kroz šumu, uz otvorene padine i dijelove s pogledom na dolinu, pa vožnja nije samo uzbudljiva, nego i vizualno impresivna. Ovisno o tempu, spuštanje traje između 15 i 20 minuta.

Sanjkaška staza na Galsterbergu duga je više od pet kilometara (Foto: Harald Steiner)

Noćno sanjkanje koje se pamti

Galsterberg je posebno popularan zbog noćnog sanjkanja, koje se sezoni 2025/26 (traje do 14. ožujka) održava utorkom, četvrtkom i subotom od 19 do 21:30.

Staza je tada osvijetljena cijelom dužinom, atmosfera je gotovo filmska, a sanjkanje pod zvjezdanim nebom pruža potpuno drugačiji doživljaj nego po danu.

Tišina planine, svjetla u daljini i škripa snijega pod sanjkama – idealno je za večer svih ljubitelja snijega, pogotovo onih kojima je skijanje tek dio zimskog (aktivnog) odmora.

Praktične informacije za bezbrižnu zabavu

Sanjke se mogu iznajmiti na vrhu ili u dolini, a dostupni su i paketi koji uključuju gondolu i najam sanjki. Preporučuje se nošenje kacige, skijaške naočale (čak i za noćno skijanje), kao i vodootporne zimske odjeće i dobrih rukavica, jer brzina zna iznenaditi i najiskusnije sanjkaše.

Ako tražite zimsku aktivnost koja ne traži posebnu tehniku, ali nudi puno smijeha i adrenalina, sanjkanje na Galsterbergu odličan je razlog za kratki bijeg u Austriju.

Sanjke se mogu iznajmiti na vrhu ili u dolini (Foto: Harald Steiner)