di-go, sinonim za kvasac već više od 40 godina, započinje novo poglavlje — moderno, samouvjereno i emocionalno povezano s današnjim potrošačem. Novi look & feel donosi svjež, suvremen dizajn koji istovremeno poštuje bogatu tradiciju brenda i govori jezikom nove generacije pekara i obitelji.
Više od kvasca
Nova kampanja polazi od jednostavne, ali moćne istine:
kruh nije samo proizvod — kruh je povezivanje.
On diže, razgovore, obitelji i svakodnevne trenutke. Upravo zato slogan kampanje glasi:
di-go diže.
Di-go diže tijesto, ali i:
• samopouzdanje
• raspoloženje
• druženje
• trenutke koji se pamte
To je slogan koji funkcionira kao izjava, osjećaj i poziv.
Kampanja koja živi stvaran život.
TV kampanja donosi autentične, tople i dinamične prizore svakodnevice — mirise domaće kuhinje, smijeh za stolom, spontane trenutke zajedništva. Bez patetike, bez glume. Samo život, kakav jest — i kakav di-go već desetljećima podiže.
Vizualno snažna, emocionalno bliska i komunikacijski jasna, kampanja pozicionira di-go kao brend koji razumije ritam suvremenog života, ali ostaje vjeran onome što je oduvijek bio — pouzdan partner u svakom domu.
Snaga tradicije. Energija sadašnjosti.
Redizajn brenda naglašava sigurnost, kvalitetu i iskustvo, ali s modernim pristupom koji jasno komunicira:
di-go nije samo dio prošlosti — di-go je dio današnjeg i sutrašnjeg stola.
U vremenu brzine i promjena, di-go ostaje konstanta. Samo snažnija. Vidljivija. Glasnija.
di-go diže.
I tek počinje.
