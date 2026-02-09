di-go, sinonim za kvasac već više od 40 godina, započinje novo poglavlje — moderno, samouvjereno i emocionalno povezano s današnjim potrošačem. Novi look & feel donosi svjež, suvremen dizajn koji istovremeno poštuje bogatu tradiciju brenda i govori jezikom nove generacije pekara i obitelji.

Više od kvasca

Nova kampanja polazi od jednostavne, ali moćne istine:

kruh nije samo proizvod — kruh je povezivanje.

On diže, razgovore, obitelji i svakodnevne trenutke. Upravo zato slogan kampanje glasi:

di-go diže.

Di-go diže tijesto, ali i:

• samopouzdanje

• raspoloženje

• druženje

• trenutke koji se pamte

To je slogan koji funkcionira kao izjava, osjećaj i poziv.

Kampanja koja živi stvaran život.

TV kampanja donosi autentične, tople i dinamične prizore svakodnevice — mirise domaće kuhinje, smijeh za stolom, spontane trenutke zajedništva. Bez patetike, bez glume. Samo život, kakav jest — i kakav di-go već desetljećima podiže.

Vizualno snažna, emocionalno bliska i komunikacijski jasna, kampanja pozicionira di-go kao brend koji razumije ritam suvremenog života, ali ostaje vjeran onome što je oduvijek bio — pouzdan partner u svakom domu.

Snaga tradicije. Energija sadašnjosti.

Redizajn brenda naglašava sigurnost, kvalitetu i iskustvo, ali s modernim pristupom koji jasno komunicira:

di-go nije samo dio prošlosti — di-go je dio današnjeg i sutrašnjeg stola.

U vremenu brzine i promjena, di-go ostaje konstanta. Samo snažnija. Vidljivija. Glasnija.

di-go diže.

I tek počinje.

