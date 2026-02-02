Galerija 1 1 1 1 Fina jela koja se pripremaju u relativno kratkom vremenu cilj su nam ovoga tjedna. Želimo uživati u raskošnim jelima za koje ne trebate provesti sate u kuhinji, a koja će zadovoljiti različite ukuse.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo s gustim varivom od leće i cvjetače koje se kuha u jednom loncu, a koje će biti na stolu u svega pola sata. Ovaj tjedan napravit ćemo krepko varivo i od krumpira i povrća.

Ne jelovniku će se naći piletina u finom umaku od senfa, kao i pohani svinjski kotleti koji se nameću kao savršen izbor za nedjeljni ručak.

Za ljubitelje slatkog tu su neodoljive bledske kremšnite, a za koje neki tvrde da su čak bolje od naših samoborskih. Iako ovaj desert zahtijeva nešto više truda, on će vam se višestruko isplatiti.

Varovo od krumpira (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepta – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 2.2 - Varivo od leće i cvjetače

Varivo od cvjetače i leće se kuha u jednom loncu, a bit će gotovo za 30 do 40 minuta. Ako umjesto svježe cvjetače upotrijebite onu smrznutu, dodatno ćete ubrzati cijeli proces. Imamo recept!

Utorak, 3.2. - Piletina u umaku od senfa

Pileća prsa sjajan su izbor proteina – ona se mogu termički obrađivati na različite načine i s mnom sastojcima. Danas vam predlažemo pileća prsa u bogatom kremastom umaku od senfa, bijelog vina i limuna koja će biti gotova u svega pola sata – i u jednoj tavi.

Piletina u umaku od senfa (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 4.2. - Švicarski grenadirmarš

Alpski makaroni švicarska su verzija grenadirmarša sa sirom ili američkog mac and cheesa s krumpirom. Na njemačkom ovo se jelo naziva Älplermagronen. Ovaj švicarski alpski klasik najčešće se poslužuje s karameliziranim lukom, hrskavom prženom slaninom i slatko-kiselim umakom od jabuke.

Četvrtak, 5.2. - Varivo od krumpira

Krumpir može biti baza vrlo ukusnog i zasitnog zimskog variva, a ovaj recept najbolji je dokaz tome . Kocke krumpira sljubite s nešto mrkve, celera, krumpira i začina te skuhajte na pilećem temeljcu zajedno s masnoćom od prepržene slanine kako biste dobili ukusno i aromatično jelo na žlicu.

Losos u miso marinad (Foto: Getty Images)

Petak, 6.2. - Pečeni losos u miso umaku

Želite li impresionirati ukućane fantastičnim pečenim lososom, spremite ga po ovom receptu . Fileti lososa se mariniraju u kombinaciji miso paste i šećera te peku u pećnici. Rezultat? Sočna riba koja vrišti umamijem.

Subota, 7.2. - Bledske kremšnite

Bledska kremšnita ponos je ovog slovenskog grada smještenog uz predivno jezero već posljednjih sedamdesetak godina. Sastoji se od prhkog lisnatog tijesta, fine žute kreme od jaja i prozračnog šlaga. Uz malo truda možete ih napraviti i kod svoje kuće.

Bledska kremšnita - 6 (Foto: Modni ALMAnah)

Nedjelja, 8.2. - Pohani svinjski kotleti

Svinjski kotleti su uvijek dobra ideja! Umočite ih u jaja, panko krušne mrvice, naribani parmezan i nešto sitno sjeckane kadulje pa ih ispecite u vrućem ulju. Oduševit ćete se kad probate ovo jednostavno, a tako fino jelo.

7 slasnih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se rade sa šačicom namirnica – brzinski +1