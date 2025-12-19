Pileća piccata jedno je od talijanskih jela koje služe kao primjer da su jednostavna jela često i najslasnija. Piccata se u Italiji ne veže nužno za piletinu, nego i za teletinu ili druge vrste mesa koje se najprije stanje nožem, zatim uvaljaju u brašno pa prže, a slast im daje lagani umak od kapara i limuna.

Sastojci za piletinu alla piccata:



4 pileća prsa

1/2 šalice brašna

1 limun

ulje za prženje

korica 1 limuna

sol i papar

tjestenina prema želji

Umak:

6 žlica maslaca

1 i 1/2 žlice brašna

2,5 dl pilećeg temeljca

sok 1/2 limuna

1 dl bijelog vina

3 žlice kapara

1/2 svežnja peršina

Priprema piletine alla piccata:

Pileća prsa prepolovite po duljini kako bi bila debljine od oko centimetra i pol. Zagrijte vodu za tjesteninu i stavite je kuhati kada provrije. Pomiješajte brašno, limunovu koricu, sol i papar pa uvaljajte svaki komad mesa u smjesu. Pržite meso oko 5 minuta sa svake strane ili dok se ne ispeče u nekoliko tura pa stavite na toplo. U istu tavu dodajte maslac i brašno pa miješajte kuhačom dok malo ne potamni, oko dvije minute. Postupno ulijte temeljac miješajući pjenjačom pa dodajte limunov sok, vino i kapare. Miješajte tri minute pa vratite piletinu natrag u tavu i ostavite oko tri minute. Piletinu i umak poslužite s tjesteninom i pospite peršinom.

