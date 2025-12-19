Pileća piccata jedno je od talijanskih jela koje služe kao primjer da su jednostavna jela često i najslasnija. Piccata se u Italiji ne veže nužno za piletinu, nego i za teletinu ili druge vrste mesa koje se najprije stanje nožem, zatim uvaljaju u brašno pa prže, a slast im daje lagani umak od kapara i limuna.
Sastojci za piletinu alla piccata:
- 4 pileća prsa
- 1/2 šalice brašna
- 1 limun
- ulje za prženje
- korica 1 limuna
- sol i papar
- tjestenina prema želji
Umak:
- 6 žlica maslaca
- 1 i 1/2 žlice brašna
- 2,5 dl pilećeg temeljca
- sok 1/2 limuna
- 1 dl bijelog vina
- 3 žlice kapara
- 1/2 svežnja peršina
Priprema piletine alla piccata:
- Pileća prsa prepolovite po duljini kako bi bila debljine od oko centimetra i pol. Zagrijte vodu za tjesteninu i stavite je kuhati kada provrije.
- Pomiješajte brašno, limunovu koricu, sol i papar pa uvaljajte svaki komad mesa u smjesu.
- Pržite meso oko 5 minuta sa svake strane ili dok se ne ispeče u nekoliko tura pa stavite na toplo.
- U istu tavu dodajte maslac i brašno pa miješajte kuhačom dok malo ne potamni, oko dvije minute. Postupno ulijte temeljac miješajući pjenjačom pa dodajte limunov sok, vino i kapare. Miješajte tri minute pa vratite piletinu natrag u tavu i ostavite oko tri minute.
- Piletinu i umak poslužite s tjesteninom i pospite peršinom.
Jedinstvena Expo zona na najvećem zelenom festivalu u regiji +3