Tjestenina s tunom i brokulom savršena je kad želite nešto brzo, fino i hranjivo - bez puno kompliciranja. Spoj tune, brokule i aromatičnih začina daje lagano, ali zasitno jelo koje se savršeno uklapa u užurbani radni tjedan. Gotovo za pola sata, a puno okusa – baš onako kako volimo.

Tjestenina s tunom i brokulom - sastojci: 340 g tjestenine

340 g brokule, samo cvjetići

150 g tune u ulju

60 g ljutike, nasjeckane

komorač, po ukusu

crvena čili papričica, po ukusu

2 grančice timijana

ekstra djevičansko maslinovo ulje

sol, po ukusu Tjestenina s tunom i brokulom - priprema: Brokulu kuhajte u velikom loncu neslane vode dok ne postane hrskavo mekana, oko 3 minute. Ocijedite šupljikavom žlicom i ostavite sa strane. Posolite vodu i dodajte tjesteninu da se kuha dok ne bude al dente. Nasjeckajte timijan i komorač. Brokulu i narezanu ljutiku popržite na ulju. Dodajte tunu, čili papričicu, nasjeckani timijan i komorač, sol i 2 kutlače vode u kojoj se kuhala tjestenina. Kuhajte 10 minuta. Ocijedite tjesteninu kad je al dente i vratite je u topli lonac. Umiješajte umak i zagrijte sve skupa. Poslužite odmah.

