Tjestenina s tunom i brokulom savršena je kad želite nešto brzo, fino i hranjivo - bez puno kompliciranja. Spoj tune, brokule i aromatičnih začina daje lagano, ali zasitno jelo koje se savršeno uklapa u užurbani radni tjedan. Gotovo za pola sata, a puno okusa – baš onako kako volimo.
Tjestenina s tunom i brokulom - sastojci:
- 340 g tjestenine
- 340 g brokule, samo cvjetići
- 150 g tune u ulju
- 60 g ljutike, nasjeckane
- komorač, po ukusu
- crvena čili papričica, po ukusu
- 2 grančice timijana
- ekstra djevičansko maslinovo ulje
- sol, po ukusu
Tjestenina s tunom i brokulom - priprema:
- Brokulu kuhajte u velikom loncu neslane vode dok ne postane hrskavo mekana, oko 3 minute. Ocijedite šupljikavom žlicom i ostavite sa strane.
- Posolite vodu i dodajte tjesteninu da se kuha dok ne bude al dente.
- Nasjeckajte timijan i komorač. Brokulu i narezanu ljutiku popržite na ulju. Dodajte tunu, čili papričicu, nasjeckani timijan i komorač, sol i 2 kutlače vode u kojoj se kuhala tjestenina. Kuhajte 10 minuta.
- Ocijedite tjesteninu kad je al dente i vratite je u topli lonac. Umiješajte umak i zagrijte sve skupa. Poslužite odmah.
Nose se brkovi od šećera: Najbolje krafne na svijetu zbog kojih vrijedi otputovati +2