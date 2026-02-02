Mirisne, sočne i neodoljive – ove rolice od jabuke i cimeta savršena su slastica za hladnije dane i obiteljska okupljanja. Tajna je u savršenom spoju mekanog tijesta, bogatog nadjeva te slatki preljev koji se upija tijekom pečenja i čini ovaj desert divno sočnim.

Poslužene tople, uz kuglicu sladoleda ili samo uz šalicu kave, ove rolice nestat će u hipu. I da, neće im odoljeni ni oni koji tvrde da nisu od slatkog.

Rolice od jabuke i cimeta - sastojci: 375 g glatkog brašna

2 čajne žličice praška za pecivo

1 1/2 čajne žličice soli

40 g hladnog maslaca, narezanog na kockice

320 ml mlijeka

160 g smeđeg šećera

2 čajne žličice mljevenog cimeta

4 srednje jabuke, oguljene i nasjeckane Za preljev 300 g šećera

360 ml vode

15 g glatkog brašna

15 g maslaca

1 čajna žličica mljevenog cimeta Rolice od jabuke i cimeta - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. U velikoj zdjeli umutite brašno, prašak za pecivo i sol. Umiješajte maslac i mijestite dok dobijete mrvičastu smjesu. Dodajte mlijeko i umijestite u mekano i ljepljivo tijesto. Tijesto prebacite na pobrašnjenu površinu. Razvaljajte ga u pravokutnik dimenzija 45x30 cm. Pospite smeđim šećerom i cimetom tijesto, osim 2,5 cm od rubova i rasporedite jabuke. Zarolajte poput rolade, počevši od duže strane i dobro stisnite rub da se zatvori. Nazubljenim nožem narežite na 12 krišaka. Rasporedite ih u namašćenu posudu za pečenje dimenzija 33x23 cm. U maloj tavi pomiješajte sastojke za umak; zakuhajte pa dodajte viski. Kuhajte i miješajte 3-4 minute ili dok se ne zgusne. Prelijte preko rolica. Pecite 45-55 minuta, dok tijesto ne dobije lijepu boju. Ostavite da odstoji 10 minuta prije posluživanja.

