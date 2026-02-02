Mirisne, sočne i neodoljive – ove rolice od jabuke i cimeta savršena su slastica za hladnije dane i obiteljska okupljanja. Tajna je u savršenom spoju mekanog tijesta, bogatog nadjeva te slatki preljev koji se upija tijekom pečenja i čini ovaj desert divno sočnim.
Poslužene tople, uz kuglicu sladoleda ili samo uz šalicu kave, ove rolice nestat će u hipu. I da, neće im odoljeni ni oni koji tvrde da nisu od slatkog.
Rolice od jabuke i cimeta - sastojci:
- 375 g glatkog brašna
- 2 čajne žličice praška za pecivo
- 1 1/2 čajne žličice soli
- 40 g hladnog maslaca, narezanog na kockice
- 320 ml mlijeka
- 160 g smeđeg šećera
- 2 čajne žličice mljevenog cimeta
- 4 srednje jabuke, oguljene i nasjeckane
Za preljev
- 300 g šećera
- 360 ml vode
- 15 g glatkog brašna
- 15 g maslaca
- 1 čajna žličica mljevenog cimeta
Rolice od jabuke i cimeta - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. U velikoj zdjeli umutite brašno, prašak za pecivo i sol. Umiješajte maslac i mijestite dok dobijete mrvičastu smjesu. Dodajte mlijeko i umijestite u mekano i ljepljivo tijesto.
- Tijesto prebacite na pobrašnjenu površinu. Razvaljajte ga u pravokutnik dimenzija 45x30 cm. Pospite smeđim šećerom i cimetom tijesto, osim 2,5 cm od rubova i rasporedite jabuke. Zarolajte poput rolade, počevši od duže strane i dobro stisnite rub da se zatvori. Nazubljenim nožem narežite na 12 krišaka. Rasporedite ih u namašćenu posudu za pečenje dimenzija 33x23 cm.
- U maloj tavi pomiješajte sastojke za umak; zakuhajte pa dodajte viski. Kuhajte i miješajte 3-4 minute ili dok se ne zgusne. Prelijte preko rolica.
- Pecite 45-55 minuta, dok tijesto ne dobije lijepu boju.
- Ostavite da odstoji 10 minuta prije posluživanja.
