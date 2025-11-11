Čokoladni kolači su uvijek dobra ideja. Danas vam donosimo recept za sočne čokoladne kocke koje su inspirirane receptom za tres leches tortu.
Biskvit se natopljuje mliječnim preljevom, a potom premazuje čokoladnim ganachom kako biste dobili savršenu teksturu deserta.
Evaporirano mlijeko jedan je od važnih sastojaka u tom procesu. Ako ne možete naći u trgovini – napravite ga sami.
Ulijte mlijeko u lonac i stavite na štednjak te ga kuhajte na laganoj vatri sve dok se ne zgusne i ispari do željene količine. Primjerice, od jedne litre mlijeka možete dobiti 400 ml evaporiranog mlijeka, a koliko je potrebno za ovaj recept.
Čokoladne kocke - sastojci:
Za biskvit:
- 220 g glatkog brašna
- 180 ml biljnog ulja
- 180 ml vruće vode
- 150 g bijelog šećera
- 45 g kakao praha
- 4 jaja
- 1,5 čajna žličica praška za pecivo
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- prstohvat soli
Za mliječni preljev:
- 400 ml evaporiranog mlijeka
- 150 g smeđeg šećera
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
Za ganache:
- 200 g mliječne čokolade
- 200 g tamne čokolade
- 1 žlica meda
- 80 g slatkog vrhnja
Čokoladne kocke - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Namastite pravokutni lim za pečenje i/ili ga obložite papirom za pečenje i stavite sa strane.
- Napravite biskvit: U manjoj zdjelici pomiješajte kakao i kipuću vodu kako biste dobili glatku pastu. U posebnoj većoj zdjeli izmiksajte jaja, ulje, šećer i ekstrakt vanilije dok smjesa ne postane glatka i pjenasta. Dodajte u smjesu i kakao pastu i kratko pomiješajte. Posijte brašno, pomiješajte ga s praškom za pecivo i nešto soli i dodajte u mokre sastojke dok se sastojci ne sljube.
- Prebacite dobivenu smjesu u pripremljeni kalup za pečenje i stavite u zagrijanu pećnicu na oko 30 minuta, odnosno dok nije pečeno do kraja. Provjerite čačkalicom je li biskvit pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice.
- Dok se biskvit peče napravite preljev za biskvit: Pomiješajte evaporirano mlijeko, šećer i ekstrakt vanilije u lončiću te zagrijte na štednjaku. Kada tekućina zavrije, smanjite temperaturu i nastavite kuhati još oko tri minute uz povremeno miješanje.
- Kad je biskvit pečen izbockajte ga vilicom po površini. Polako prelijte vrući mliječni preljev preko kolača da se dobro upije. Pustite da se biskvit u potpunosti ohladi na sobnoj temperaturi.
- Pripremite ganache: na pari rastopite nasjeckanu mliječnu i tamnu čokoladu, slatko vrhnje i med te sve dobro promiješajte. Prelijte ganache preko ohlađenog biskvita.
- Pustite da se kolač stisne u hladnjaku prije nego što ga narežete i poslužite. Dobar tek!
Kolač za koji se kaže da je najsočniji na svijetu: Kremasti hit koji možete probati u centru Zagreba +1