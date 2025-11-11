Čokoladni kolači su uvijek dobra ideja. Danas vam donosimo recept za sočne čokoladne kocke koje su inspirirane receptom za tres leches tortu.



Biskvit se natopljuje mliječnim preljevom, a potom premazuje čokoladnim ganachom kako biste dobili savršenu teksturu deserta.



Evaporirano mlijeko jedan je od važnih sastojaka u tom procesu. Ako ne možete naći u trgovini – napravite ga sami.



Ulijte mlijeko u lonac i stavite na štednjak te ga kuhajte na laganoj vatri sve dok se ne zgusne i ispari do željene količine. Primjerice, od jedne litre mlijeka možete dobiti 400 ml evaporiranog mlijeka, a koliko je potrebno za ovaj recept.

Čokoladne kocke - sastojci: Za biskvit: 220 g glatkog brašna

180 ml biljnog ulja

180 ml vruće vode

150 g bijelog šećera

45 g kakao praha

4 jaja

1,5 čajna žličica praška za pecivo

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli Za mliječni preljev: 400 ml evaporiranog mlijeka

150 g smeđeg šećera

1 čajna žličica ekstrakta vanilije Za ganache: 200 g mliječne čokolade

200 g tamne čokolade

1 žlica meda

80 g slatkog vrhnja Čokoladne kocke - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Namastite pravokutni lim za pečenje i/ili ga obložite papirom za pečenje i stavite sa strane. Napravite biskvit: U manjoj zdjelici pomiješajte kakao i kipuću vodu kako biste dobili glatku pastu. U posebnoj većoj zdjeli izmiksajte jaja, ulje, šećer i ekstrakt vanilije dok smjesa ne postane glatka i pjenasta. Dodajte u smjesu i kakao pastu i kratko pomiješajte. Posijte brašno, pomiješajte ga s praškom za pecivo i nešto soli i dodajte u mokre sastojke dok se sastojci ne sljube. Prebacite dobivenu smjesu u pripremljeni kalup za pečenje i stavite u zagrijanu pećnicu na oko 30 minuta, odnosno dok nije pečeno do kraja. Provjerite čačkalicom je li biskvit pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice. Dok se biskvit peče napravite preljev za biskvit: Pomiješajte evaporirano mlijeko, šećer i ekstrakt vanilije u lončiću te zagrijte na štednjaku. Kada tekućina zavrije, smanjite temperaturu i nastavite kuhati još oko tri minute uz povremeno miješanje. Kad je biskvit pečen izbockajte ga vilicom po površini. Polako prelijte vrući mliječni preljev preko kolača da se dobro upije. Pustite da se biskvit u potpunosti ohladi na sobnoj temperaturi. Pripremite ganache: na pari rastopite nasjeckanu mliječnu i tamnu čokoladu, slatko vrhnje i med te sve dobro promiješajte. Prelijte ganache preko ohlađenog biskvita. Pustite da se kolač stisne u hladnjaku prije nego što ga narežete i poslužite. Dobar tek!

