Zahvaljujući krafnama veljača je mjesec u kojem se nose brkovi bijeli od šećera, a osim divota koje se hvale kod nas , diljem karte možemo pronaći najrazličitije divote. Američke s rupom, portugalske punjene slatkom kremom od jaja, ili "Talijanke" koje pucaju od nadjeva samo su neke oddivota kojima vrijedi dati šansu...

Američke krafne

Ako je i vas osvojilo već neko vrijeme super popularno kiselo tijesto, onda znate da se ne morate ograničiti samo na kruh. Ovaj recept za američke krafne od kiselog tijesta savršen koji su počeli eksperimentirati s uzgojem vlastitog startera i traže nove i nove načine kako da ga iskoriste

Bola de Berlim

Meka i flafasta, tradicionalna portugalska krafna bola de Berlim puni se slatkom kremom od jaja. No nemojte da vas zavara naziv - recept je portugalski, a ne berlinski. Sa sobom su ih donijeli njemački židovi, a Portugalci su se oduševili - i s vremenom promijenili punjenje. Debeljuškaste njemačke krafne se za razliku od portugalskih pune pekmezom, a ne kremom od jaja - u koju, prema želji, možete dodati i aromu vanilije. Ovdje je i recept.

Bola de berlim (Foto: Getty Images)

Bombolone

Teške u ruci, ali flafaste pod zubima, „Talijanke“ se od naših krafni razlikuju po količini nadjeva. Umjesto pekmeza u tragovima, bombolonima ne nedostaje čokolade, mascarponea, marmelade, pistacija ili mirisne slastičarske kreme s kojom kapi limoncella. Talijani bombolone, ili „bombe“ pune okusa jedu najčešće za doručak, uz cappuccino.

Beignets (Foto: Getty Images)

Francuski beignets

Miris prženog tijesta sa šećerom u kojem smo uživali kao klinci sretna su uspomena na djetinjstvo u mnogim dijelovima svijeta, a mjesto gdje naprosto obožavaju taj slasni specijalitet jest New Orleans. Rođakinje naših okruglih krafni u Louisiani ćete naći pod imenom beignet, najčešće jedva vidljive pod hrpicom šećera u prahu. Ovdje pronađite recept.

Berliner

Krafna s pekmezom u Njemačkoj se zove Krapfen ili Berliner. Potonje nadimak nosi još iz 1800-ih godina, a navodno je dobila ime po pekaru iz Berlina koji nije bio sposoban za prusku vojsku, ali mu je dozvoljeno da priprema hranu za pukovniju. Recept za njemačke krafne potražite ovdje.

Rumunjski gogoši i papanasi

Gogoši su rumunjske krafne koje su prilično slične "našima", ponekad jesu malo "niže" ili spljoštenije, ali i princip i okus su isti. Ipak za razliku od kod nas svake sezone sve raskošnijeg punjenja, Rumunji (iako ni kod njih oni s pekmezom ili čokoladom nisu nimalo neobični), gogoše poslužuju - i prazne.

Rumunji imaju i papanase , koji se rade od sira koji se naziva branza de vaci, koji je nešto blaži od svježeg kravljeg sira ali i potonji služi kao dostojna zamjena. Mogu se pržiti ili kuhati, a najčešće se poslužuju tople, s džemom od borovnica i masnijim vrhnjem. Kako bi se lijepo razlio po krafnama, bolje je odabrati rjeđi džem, no ako imate samo gušći na raspolaganju, razrijediti ga možete vodom i kratko zagrijati, miješajući kako biste dobili potrebnu gustoću.

Graffe iz Napulja

Graffe ili graffette je talijanska verzija krafni koja je iznimno popularna oko Napulja u vrijeme poklada. Riječ je o slastici koja izgleda poput donuta, ali je napravljena od prženog tijesta. Posipa se šećerom u prahu i po želji servira s namazom po želji – primjerice Nutellom. S obzirom na to da ima rupu u sredini, nadjev se stavlja na prženu slasticu.

