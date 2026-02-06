Galerija 0 0 0 0 Bilo da izbjegavate pšenicu ili želite smanjiti unos ugljikohidrata u prehrani, klasična tjestenina nije dobar izbor za vas. Baš za takve ljude napravljene su tjestenine od crvene leće, graška i slanutka. Klasična svježa tjestenina radi se od pšeničnog brašna i jaja, a 100 grama ove namirnce sadrži oko 13 grama proteina. Većina sušene tjestenine iz trgovina napravljena je tek od pšenice i vode pa se njezin proteinski udjel dodatno smanjuje. No proteinske tjestenine poput one od slanutka mogu sadržavati i do 30 grama bjelančevina na 100 grama namirnice zbog čega su postale vrlo popularne među osobama koje redovito vježbaju i žele povećati svoju mišićnu masu, ali i među onima koji izbjegavaju namirnice životinjskog porijekla. Dobar dio proteinskh tjestenina ne sadrži gluten pa su odličan izbor i za one koji pate od celijakije. Proteinska tjestenina ima vrlo sličan okus „onoj pravoj“, no dodatno je prožeta orašastim notama. Ima grublju teksturu i tamniju boju u odnosu na klasične pašte. Dakako, okus i izgled samog proizvoda ovisi o proizvođaču i sastavu proteinske tjestenine. U trgovinama zdrave hrane pronaći možete i shiratake rezance, gotovo bez kalorija i ugljikohidrata, kao i tjesteninu od riže ili pak nabaviti spiralizator i napraviti zoodles, odnosno tjesteninu od tikvica kao laganu povrtnu opciju.

Bez kalorija

Shirataki rezanci omiljeni su u Japanu, ali i diljem svijeta jer za razliku od klasične tjestenine sadrže zanemarivo malo kalorija, nemaju glutena, ali zato obiluju vlaknima. Gotovo prozirni, bijeli rezanci imaju neutralan okus što ih čini savršenima za kombiniranje sa šarolikim namirnicama, a najukusniji su u gustim ili kremastim umacima ili juhama. Shirataki ili „bijeli vodopad“ ime duguju specifičnom izgledu i pomalo želatinastoj teksturi, a nazivaju se i „čudesni rezanci“ ili konjac tjestenina.

Konjac ili đavolji jezik biljka je koja se stoljećima koristi u Aziji kao sredstvo za detoksikaciju, čemu duguje nadimak „metla za želudac i crijeva“. Osim kao brašno za tjesteninu, konjac se prerađuje i za zgušnjavanje hrane. Zahvaljujući vlaknima, shirataki rezanci fino mogu zasititi, a ugljikohidrati koje sadrže se probavljaju u vrlo malom postotku. Rezanci se pripremaju miješanjem brašna od konjaca s vodom kako bi tjestenina zadržala oblik. Također, postoji i varijacija s tofuom koja je nešto kaloričnija.

Shirataki dolaze u pakiranju s tekućinom koja ima morski miris. Nakon što je odlijete, rezance dobro isperite pod tekućom vodom – najbolje nekoliko minuta kako bi se neutralizirala aroma. Iako ih nije potrebno kuhati, nakon tri minute u vrućoj vodi postat će manje gumeni. Zatim ih možete posušiti papirnatim ručnikom kako bi bolje upili umak. Iskoristite ih za pripremu azijskih jela, poput mesa i povrća iz woka sa sojinim umakom, poslužite u umaku od rajčice sa sirom ili se inspirirajte carbonarom.

Shirataki (Foto: Shutterstock)

Rezanci od tikvica

Zoodles, odnosno tjestenina od tikvica, jedna su od onih namirnica koje su ušle u kuhinje kao trend, ali su se zadržale jer su jednostavne, lagane i iznenađujuće ukusne. Rade se od svježih tikvica narezanih u tanke trakice koje oblikom podsjećaju na špagete, a zbog neutralnog okusa lako se uklapaju u razne kombinacije.

Priprema zoodlesa kod kuće vrlo je jednostavna i ne zahtijeva posebne kulinarske vještine. Tikvice se mogu spiralizirati, narezati gulilicom ili tankim nožem, a najvažnije je da se termički obrađuju vrlo kratko. Dovoljno ih je tek lagano zagrijati na tavi ili preliti toplim umakom, jer dugim kuhanjem brzo puštaju vodu i gube teksturu. Sol se dodaje na kraju ili se tikvice kratko posole i ocijede kako bi ostale čvrste i svježe.

Zoodles su dobar izbor za sve koji žele lakši obrok, jer su prirodno bez glutena, imaju malo kalorija i pomažu da se u prehranu uključi više povrća bez osjećaja težine nakon jela. Osim toga, priprema traje svega nekoliko minuta, što ih čini idealnima za brze ručkove i večere.

Zbog blagog okusa, zoodles se odlično slažu s klasičnim mediteranskim sastojcima poput maslinova ulja, češnjaka, rajčice i bosiljka, ali i s pestom, ribom, piletinom ili laganim kremastim umacima. Dobro funkcioniraju i u kombinaciji s orašastim plodovima, sirom ili limunovim sokom. Ako želite zadržati dio osjećaja klasične tjestenine, zoodles se mogu pomiješati s običnom ili integralnom tjesteninom, čime se dobije lakši, ali i dalje zasitan obrok. Upravo ta fleksibilnost čini zoodles praktičnim rješenjem za dane kad vam se jede nešto poznato, ali ipak malo svježije i laganije.

Superzdrava leća

Tjestenina od crvene leće sve je češći izbor za one koji žele zasitan obrok, ali bez pšenice. Radi se od mljevene crvene leće, prirodno je bez glutena i ima puniji, izraženiji okus od obične tjestenine, zbog čega dobro nosi i jednostavne i bogatije umake.

Priprema je vrlo slična klasičnoj tjestenini, ali zahtijeva malo više pažnje jer se lako prekuha. Najbolje ju je kuhati minutu kraće nego što piše na pakiranju i odmah ocijediti, kako bi zadržala čvrstu strukturu i ne postala kašasta.

Zbog visokog udjela proteina i vlakana, tjestenina od crvene leće dugo drži sitost i često se koristi kao glavno jelo, a ne samo kao prilog. Posebno se dobro slaže s umacima od rajčice, povrćem, začinskim biljem, maslinovim uljem i laganim sirevima, ali i s pestom ili jednostavnim umacima na bazi češnjaka i masnoće.

Ova vrsta tjestenine dobar je izbor kada želite brz, hranjiv obrok koji ne traži puno dodataka, a pritom unosi malo raznolikosti u svakodnevni jelovnik.

Rižina tjestenina (Foto: Shutterstock)

Riža, ali u obliku tjestenine

Rižina tjestenina, odnosno rižini rezanci, česta su alternativa pšeničnoj tjestenini jer su lagani, prirodno bez glutena i brzo se pripremaju. Najčešće se koriste u azijskoj kuhinji, ali se jednako dobro uklapaju i u jednostavna, svakodnevna jela.

Priprema rižinih rezanaca vrlo je jednostavna, no važno je ne prekuhati ih. U većini slučajeva dovoljno ih je preliti vrućom vodom ili kratko prokuhati, a zatim odmah ocijediti, kako bi ostali elastični i podatni. Ako stoje predugo u vodi, lako postaju mekani i gube strukturu.

Zbog blagog okusa, rižini rezanci lako upijaju umake i začine, pa se odlično slažu s povrćem, piletinom, ribom ili kozicama, ali i s jednostavnim kombinacijama poput sojinog umaka, sezamova ulja i svježeg bilja. Upravo ta neutralnost čini ih zahvalnom bazom za brze obroke koji se mogu prilagoditi različitim okusima i kuhinjama.

Rižina tjestenina dobar je izbor kada želite lagan, ali zasitan obrok koji ne opterećuje probavu i lako se uklapa u raznoliku prehranu.

Od više vrsta brašna

Tjestenine koje se rade od mješavina nepšeničnih brašna, poput kukuruznog, rižinog, heljdinog, slanutkovog ili brašna od sjemenki konoplje, sve su popularnije jer nude drukčiji nutritivni profil od klasične pšenične tjestenine. Umjesto jednog tipa žitarice, ove mješavine kombiniraju više izvora biljnih proteina, vlakana i prirodnih mikronutrijenata, što ih čini hranjivijim i često lakšima za probavu.

Zahvaljujući tim kombinacijama, ovakve tjestenine imaju stabilniju strukturu i puniji okus, a pritom zadržavaju jednostavnu pripremu sličnu klasičnoj tjestenini. Često sadrže više vlakana i proteina, što pomaže duljem osjećaju sitosti i sporijem porastu razine šećera u krvi, zbog čega su dobar izbor za uravnoteženu prehranu.

Tjestenine od mješavina brašna često su prirodno bez glutena ili sadrže znatno manje glutena, pa ih biraju osobe osjetljive na pšenicu ili one koje žele smanjiti njezin unos. Uz to, raznovrsnost korištenih brašna donosi i širi raspon minerala i zdravih masnih kiselina, osobito kada su u mješavinu uključene sjemenke ili mahunarke.

Po okusu su blage, ali imaju karakteristični okus, pa se dobro slažu s klasičnim umacima od rajčice, povrća i maslinova ulja, ali i s bogatijim kombinacijama koje uključuju sir, gljive ili orašaste plodove. Upravo ta fleksibilnost čini ih praktičnim izborom za sve koji žele jesti raznovrsnije, a pritom ne odustati od omiljenih jela s tjesteninom.

