Galerija 0 0 0 0 Ovaj tjedan imamo posla preko glave, ali i dalje želimo uživati u ukusnim obrocima. Baš zato odlučili smo pripremiti tjedni jelovnik sastavljen od jela i namirnica koji se pripremaaju brzo i bez puno kompliciranja.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo s finim faširancima od tofua i povrća koji obliluju bjelančevinama biljnog porijekla, a koji se brzinski mogu složiti u sjeckalici povrća.

Nastavljamo s finim kremastim umakom od samo tri sastojka, a koji će biti idealan pratitelj kuhanoj tjestenini. Skuhajte veću količinu tjestenine i iskoristite je i za složenac sa šunkom i sirom.

Za ljubitelje jela na žlicu tu je fino varivo od oslića i krumpira, a obožavatelji slatkog moraju isprobati kocke milijnaša. Kruna ovog gastronomskog tjedna bit će sočna piletina pripremljena s gljivama u umaku na bazi vina.

Tjestenina u bijelom umaku (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 15.12. - Faširanci od tofua i povrća

Tofu pomiješajte s naribanom mrkvom, češnjakom i mladim lukom, usitnjenim zobenim pahuljicama te ponešto začina i napravite brze faširance . Ispecite ih pak na nešto zagrijanog biljnog ulja na štednjaku, te poslužite s prilogom po želji ili kao zamjenu za burger.

Utorak, 16.12. - Tjestenina s bijelim umakom

Kada vam treba brzi ručak ili večera – tjestenina je savršen izbor. Skuhati je možete u svega 10-ak minuta te sljubiti s namirnicama i umakom po želji.

Ako niste ljubitelji umaka na bazi rajčice, ili se iste ne slažu s vašom probavom, ovaj bijeli umak pravi je izbor. Radi se u manje od 10 minuta od samo tri sastojka: vrhnja za kuhanje, maslaca i naribanog parmezana.

Varivo s oslićem i krumpirom (Foto: Matejka Buča)

Srijeda, 17.12. – Oženi me, fritata

Marry me ili Oženi me recepti viralni su hit koji ne izlazi iz mode. Riječ je o receptima koji spremaju određenu namirnicu na tako dobar način da mogu izazvati spontanu prosidbu kod osobe koja ju proba.

Danas vam predlažemo oženi me fritatu, koja spaja jaja, mlijeko, vrhnje, kozji sir i sušene rajčice, a termički se obrađuje u pećnici.

Četvrtak, 18.12. - Zapečene tjestenina sa šunkom i sirom

Složenci od tjestenine idealni su čistači hladnjaka kada trebate potrošiti višak namirnica, ali i zasitno jelo kada poželite nahraniti puno ljudi bez previše nakuhavanja ili raznovrsnih sastojaka. Ostalo vam je kuhane tjestenine od utorka? Sljubite ga s nešto sira i šunke i napravite ovaj ukusni složenac.

Petak, 19.12. - Varivo s oslićem

Varivo s oslićem i krumpirom idealni je obrok za petak, ali i kada trebate topao zagrljaj “iz tanjura”. Imamo recept za opojno jelo na žlicu koje ćete napraviti za manje od 45 minuta.

Shortbread millionaire ili kolač milijunaša (Foto: Shutterstock)

Subota, 20.12. - Kocke milijunaša

Kada se sloj prhkog keksa prelije karamelom i čokoladom, dobiva se kolač poznat pod imenom shortbread millionaire. U Hrvatskoj se isti često prevodi i kao kolač milijunaša, a svoje ime duguje raskošnoj kombinaciji okusa koja će se svidjeti i najbogatijim ljudima na svijetu.

Ako ga želite prilagoditi blagdanskom vremenu u cijelu kombinaciju uključite i nešto tradicionalnih božićnih začina i dobit ćete prefine božićne kocke u kojoj će uživati cijela obitelj.

Nedjelja, 21.12. - Piletina s gljivama

Ako tražite recept za jelo koje se priprema brzo, a izgleda i miriše kao da ste uložili sate i sate truda, ova piletina s gljivama i vinom bit će pravi pogodak. Najbolje od svega? Jelo je gotovo za samo 20 minuta.

