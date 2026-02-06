Zimske olimpijske igre više su od natjecanja u brzini i preciznosti – one su pravi spektakl. Od prvih igara 1924. godine u Chamonixu do ovogodišnjih u Milanu i Cortini d’Ampezzo, igre su se mijenjale, razvijale i uvodile nove sportove, ali su uvijek ostale simbol ljudske snage i strasti prema zimskim sportovima.

ZOI 2026 donosi nove sportove, kao i više timskih i mješovitih disciplina. Za vas smo izdvojili nekoliko zanimljivosti o Zimskim olimpijskim igrama kako biste se što bolje pripremili za zimska sportska uzbuđenja.

Povijest i zanimljivosti

Prve Zimske olimpijske igre održane su 1924. u Chamonixu i tada su se zvale Međunarodni tjedan zimskih sportova. Sudjelovalo je 16 zemalja i oko 250 sportaša.

Najhladnije igre u povijesti održane su 1994. u Lillehammeru, s temperaturama i nižim od -20 stupnjeva, ali organizacija i atmosfera ostale su nezaboravne.

Bob, sanjkanje i skeleton spadaju među najbrže sportove na Zimskim olimpijskim igrama. Natjecatelji dostižu brzine veće od 140 km/h, a staze moraju biti projektirane ekstremno precizno. Svaka pogreška može odlučiti o medalji – ili karijeri sportaša.

Hrvatska je prvi put nastupila kao samostalna država upravo na ZOI 1992. u Albertvilleu, a svoje najveće uspjehe u zimskim sportovima ostvarila je obitelj Kostelić. Janica Kostelić osvojila je četiri zlatne i dvije srebrne medalje, dok je Ivica Kostelić osvojio 4 srebrne medalje te su tako postali simboli upornosti i vrhunskih sportaša.

Maskote ZOI postale su pravi pop-kulturni fenomeni i traženi suveniri, a neke igre ostaju upamćene upravo po njima. Reći ćemo samo – Sarajevo 1984. i naravno - Vučko.

Stari i novi sportovi

U sto godina Zimskih olimpijskih igara, sportovi na njima su se često mijenjali, jedini su nestali, a neki novi su uvršeni. Tako više nažalost ne gledamo ski balet (ukinut 1992.), a vojni patrol ustupio je mjesto biatlonu koji se razvio iz njega.

Na ZOI 2026. premijerno ćemo gledati potpuno novi sport - ski mountaineering ili skimo, spoj izdržljivosti, planinarskog umijeća i brzine,u kojem se natjecatelji uspinju i spuštaju planinskim stazama na skijama. Medalje se dodjeljuju u muškom sprintu, ženskom sprintu i mješovitoj štafeti.

I postojeći su sportovi prošireni nekim novim disciplinama, kao što su ženski bob u dublu, mješoviti timski skeleton, dual moguls u freestyle skijanju i team combined u alpskom skijanju (timski rezultat u spustu i slalomu).

