Svakodnevno pospremanje sobe jedna je od prednosti boravka u hotelu. Iako će vam sobarice rado namjestiti krevet, iznijeti smeće i donijeti svježe ručnike, to ne znači da ste oslobođeni od bilo kakve odgovornosti kada je u pitanju održavanje sobe urednom.

Ako ste se ikad pitali ostavljate li sobu previše neurednom kada je napuštate, ovo je tekst za vas. Evo što stručnjaci savjetuju što biste trebali napraviti prije nego što izađete iz svoje hotelske sobe.

Nemojte razbacati stvari po cijeloj sobi

Hotelsko osoblje će lakše očistiti vašu sobu , ako svoje privatne stvari stavite na jedno mjesto. Nemojte razbacivati stvari po podu, dostupnim stolovima i drugom raspoloživom namještaju. Umjesto toga odaberite jedan kut sobe u koji ćete odložiti svoje stvari – kako bi sobarice mogle učinkovito obaviti svoj posao bez gubljenja vremena na pomicanje vaših sitnica.

Smeće bacite u koš za otpatke

Ako nije u kanti za smeće, onda nije smeće. Ili je to barem filozofija za kojom se hotelsko osoblje povodi kada čisti vašu sobu. Olakšajte im posao i otpatke stavite u odgovarajuće koševe. Ako ste, primjerice, razbili čašu ili bocu pokupite krhotine stakla što bolje možete. Na taj način ćete spriječiti da se hotelsko osoblje ozlijedi.

Počistite za svojim kućnim ljubimcem

Neki hoteli dozvoljavaju boravak kućnih ljubimaca sa svojim vlasnicima u istoj sobi. No to ne znači da vas to lišava odgovornosti da počistite za njima . Pobrinite se da očistite bilo kakav nered koji je vaš kućni ljubimac ostavio u sobi. Pobrinite se i da imate dovoljno vrećica za skupljanje izmeta i da ga pravilno zbrinete. Nemojte vrećice s izmetom bacati u WC školjku kako ne biste izazvali začepljenje.

Ne ostavljajte mokre ručnike na namještaju

U hotelskoj sobi se ponašajte kao u vlastitom domu. Nikada ne ostavljajte mokre ručnike na tepihu ili namještaju jer bi mogle oštetiti tkaninu na kojoj su ostavljene, ali i dovesti do pojave plijesni. Korištene ručnike objesite na za to predviđena mjesta u kupaonici ili ih stavite u kut kupaonice – na pločice.

Ne ostavljajte prljavo posuđe u hodniku

Naručili ste poslugu u sobu, pojeli (veći dio) hrane, a onda odlučili pladnjeve i tanjure s preostalim jelom ostaviti pred vratima sobe? Nemojte to činiti. Ne samo da ostavljeno posuđe predstavlja opasnost od spoticanja, već može uzrokovati i neugodne mirise u hodniku te tako izazvati neugodnosti ostalim gostima. Umjesto toga, nazovite poslugu i zamolite ih da pokupe posuđe direktno iz vaše sobe.

Ne morate namještati krevet prije odjave iz hotela

Pristojno je i poželjno ostaviti hotelsku sobu urednom prije nego što se odjavite iz nje. Ipak, nije nužno da namjestite krevet. Sobarice će ionako ukloniti posteljinu s kreveta i zamijeniti je sa svježim setom – nakon vašeg odlaska i dolaska novog gosta.

