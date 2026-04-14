Tijesto je važan dio ukusne voćne pite. Bez obzira na to birate li nadjev od borovnica, jagoda, jabuka ili nekog drugog voća, ono mora biti stavljeno preko prhkog tijesta.

Da biste dobili odgovarajuće prhko tijesto koje će se lijepo ispeći, neki se koraci ne bi smjeli preskakati. Primjerice, slučaj s hlađenjem u hladnjaku.

Tijesto za pite stavlja se u hladnjak – jedan do maksimalno dva sata prije pečenja – kako bi se gluten iz brašna mogao opustiti. Ako se preskoči ovaj korak, tijesto će se skupiti u kalupu kada se stavi u pećnicu.

Stavljanje tijesta u hladnjak prije pečenja važno je i kako bi se maslac, ili koja druga masnoća koja se koristi u tijestu, stvrdnula. Hladan maslac ključan je za odgovarajuću teksturu pečenog tijesta.

Ako vam treba recept za prhko tijesto za pite koji uvijek ispadne dobro, imamo za vas dobre preporuke. Nađite ih u nastavku teksta.

