Majoneza je popularni umak diljem svijeta – riječ je o gustom, kremastom i hladnom namazu koji se radi od žumanjaka, ulja i limunova soka i/ili octa. Iako se najčešće konzumira hladna – u sendvičima, francuskoj salati i sličnim jelima, moguće ju je dodati i kuhanim i pečenim jelima, pa čak i desertima.

Tajna sočnog biskvita

Majoneza može biti odlična zamjena za maslac ili ulje u kolačima, točnije u biskvitu. Ona mu daje neodoljivu sočnost, ali i uravnotežuje slatkoću u desertu. Nemojte odmah odmahivati rukom u gađenju, majoneza se sastoji od jaja i ulja – sastojaka koje biste ionako stavili u tortu.

S tom neočekivanom praksom Amerikanci su počeli nakon Drugog svjetskog rata kada su vladale nestašice jaja, maslaca i ulja. Domaćice su se snalazile i pekle kolače s onime što su imale, a majoneza se pokazala kao odlična alternativa koja jamči sočan biskvit i s ograničenim sastojcima.

Tajna hrskavog kruha

Majoneza je tajna i savršenog toplog sendviča sa sirom koji je hrskav izvana, a vrlo mekan i sočan iznutra. Umjesto maslacem, ovim namazom premažite vanjske strane kruha koji ćete staviti na tavu i lagano ga zagrijavajte dok ne dobijte idealnu teksturu i boju sendviča.

Majonezu možete dodati u različita slana i slatka jela

Sprejčava isušivanje ribe

Riba voli majonezu, vjerovali vi ili ne. Tanki sloj majoneze premažite preko ribljih fileta prije termičke obrade u pećnici, na roštilju ili na štednjaku – ona će djelovati kao zaštitni sloj i održati ribu vlažnom i sočnom. Također, spriječit će lijepljenje ribe za roštilj ili tavu, a pomoći će i začinima da se bolje prilijepe i zadrže na površini ribe.

Poboljšava okus kukuruza

Jeste li čuli za elotes? To je meksički street food klasik, odnosno kukuruz pečen na roštilju te premazan s vrhnjem i majonezom uz dodatak sira i čilija. Majoneza dodaje sočnost pečenom kukuruzu i savršeno uravnotežuje ostale okuse.

Poboljšava teksturu pirea od krumpira

Mlijeko, vrhnje, ulje i maslac samo su neki od sastojaka koje dodajemo kuhanom krumpiru kada pripremamo pire, a kada želimo dobiti kremastu teksturu ovoga priloga. U zdrobljeni kuhani krumpir možete dodati i žlicu majoneze – ona će poboljšati teksturu jela i ponuditi sočniji okus.

