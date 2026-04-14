Centar za kulturu Trešnjevka nastavlja program Putnička klasa IP putopisnim predavanjem „Bejrut – grad bombi i bombona“, koje će se održati u četvrtak, 23. travnja 2026. u 19 sati u Centru za kulturu Trešnjevka. Gošća programa je novinarka Ivana Perić, a urednik i voditelj je Ivica Prtenjača. Ulaz je besplatan.

Kroz osobne zapise i dugogodišnje vraćanje istom gradu, Ivana Perić približit će svakodnevicu Bejruta – grada obilježenog ratovima, ekonomskom krizom i složenim društvenim odnosima, ali istodobno i iznimnom vitalnošću, raznolikošću i životnošću. Predavanje otvara niz pitanja o urbanom životu u uvjetima nestabilnosti, o suživotu različitih zajednica, ali i o kulturi, gastronomiji i svakodnevnim strategijama preživljavanja.

U fokusu su i specifičnosti bejrutskog urbanog prostora, od gusto naseljenih kvartova i improviziranih tržišta do obale Mediterana koja, unatoč svojoj simboličkoj važnosti, ostaje ograničeno dostupna javnosti. Posebna pažnja posvećena je ljudima i prizorima koji oblikuju identitet grada, od uličnih prodavača do spontanih mjesta susreta i otpora.

„Rat je tu, ali tu je i život, a odustajanje od života čini se kao nedostupan luksuz. Šetnica uz Mediteran puna je ljudi. Prodavači šećerne vate svoju robu privezuju uz palme, pa se čini kao da su palme ružičasto propupale. Djevojčice pažljivo obljepljuju drške balona, da ih lakše na stotine mogu pronijeti i nuditi duž šetnice“, zapisuje Ivana Perić.

Program donosi i širi kulturno-povijesni kontekst grada, uključujući slojevitu prošlost njegovih četvrti i ulogu različitih zajednica u oblikovanju suvremenog Bejruta. U razgovoru će biti riječi i o iskustvu ponovnog vraćanja istom mjestu te o promjenama koje se kroz vrijeme upisuju u prostor i svakodnevicu.

Bejrut - Putnička klasa (Foto: Putnička klasa / Cekate)

Ivana Perić radi kao novinarka u tjedniku Novosti, a o putovanjima piše iz perspektive dugotrajnog promatranja i ponovnog susreta s gradovima kojima se vraća. Bejrut je, uz Napulj, jedno od mjesta kojem se kontinuirano vraća već gotovo desetljeće.

Program Putnička klasa IP organizira Centar za kulturu Trešnjevka uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

