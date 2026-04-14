Galerija 2 2 2 2 Želite li vidjeti kako se vadila nafta prije stotinjak godina, posjetite Wonocolo. Ovo mjestašce u Istočnoj Javi u Indoneziji obuhvaća oko 700-tinjak bušotina koje datiraju iz nizozemskog kolonijalnog doba. U posljednjih desetak godina nametnulo se kao turistička destinacija za ljubitelje povijesti nafte. Lokalno stanovništvo nastavlja vaditi naftu pomoću jednostavne ručne opreme, koja se koristila na ovim prostorima i prije 100 godina.

Kako se nekoć vadila nafta u mjestu Wonocolo

Rudari koriste drvene tronošce i čelične žice za podizanje cijevi kako bi doveli tekućinu na površinu. Izvađena smjesa potom se stavlja u taložnike na nekoliko sati kako bi se sirova nafta odvojila od vode, a potom se nafta ručno skupi.

Zainteresirani posjetitelji mogu posjetiti ovaj lokalitet naftne geobaštine i svjedočiti tradicionalnim aktivnostima vezanim uz povijesno rudarenje nafte. Možete unajmiti bicikl, motor ili džip i istražiti ovaj krajolik i njegove posebnosti na dva, odnosno četiri kotača.

Kako se nekoć vadilo crno zlato u Wonocolu, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

