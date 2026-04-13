Ovaj jednostavan kolač s cimetom savršen je spoj mekanog tijesta i aromatičnog posipa od cimeta i smeđeg šećera. Idealan je za doručak ili popodnevnu pauzu uz šalicu kave, a jedina mu je mana što nestaje brže nego što se napravi.

Bez kompliciranja i bez gomile prljavog posuđa, ovaj recept iz jedne zdjele pruža puno gušta uz malo truda.

Jednostavan kolač s cimetom - sastojci: Za posip 115 g smeđeg šećera

70 g integralnog pšeničnog brašna

1 žlica mljevenog cimeta

1/4 čajne žličice soli

1 prstohvat mljevenog kardamoma

55 g maslaca, omekšalog Za biskvit 395 g šećera

170 g maslaca (omekšanog)

4 čajne žličice praška za pecivo

1 čajna žličica soli

1 žlica ekstrakta vanilije (15 ml)

3 velika jaja (sobne temperature)

340 g glatkog brašna

395 g grčkog jogurta Jednostavan kolač s cimetom - priprema: U zdjeli pomiješajte smeđi šećer, integralno brašno, cimet, sol i kardamom. Dodajte maslac i miješajte dok ne dobijete mrvičastu smjesu. Ostavite sa strane. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Kalup (cca 23 x 33 cm) obložite papirom za pečenje. U zdjeli izmiksajte šećer, maslac, prašak za pecivo, sol i vaniliju dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta (oko 8–10 minuta). Dodajte jaja jedno po jedno i svako dobro umiksajte. Naizmjenično dodajte brašno i grčki jogurt u tri dijela: prvo dio brašna, zatim dio jogurta pa ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke Lagano miješajte špatulom dok ne dobijete glatku smjesu. Smjesu ravnomjerno rasporedite u kalup. Po vrhu rasporedite posip, lagano ga stišćući prstima kako biste dobili veće mrvice. Pecite oko 40 minuta, dok kolač ne naraste, ne dobije boju i dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe gotovo čista. Ostavite kolač da se hladi u kalupu najmanje 30 minuta prije rezanja. Režite na kocke i poslužite uz kavu.

