Ovaj jednostavan kolač s cimetom savršen je spoj mekanog tijesta i aromatičnog posipa od cimeta i smeđeg šećera. Idealan je za doručak ili popodnevnu pauzu uz šalicu kave, a jedina mu je mana što nestaje brže nego što se napravi.
Bez kompliciranja i bez gomile prljavog posuđa, ovaj recept iz jedne zdjele pruža puno gušta uz malo truda.
Jednostavan kolač s cimetom - sastojci:
Za posip
- 115 g smeđeg šećera
- 70 g integralnog pšeničnog brašna
- 1 žlica mljevenog cimeta
- 1/4 čajne žličice soli
- 1 prstohvat mljevenog kardamoma
- 55 g maslaca, omekšalog
Za biskvit
- 395 g šećera
- 170 g maslaca (omekšanog)
- 4 čajne žličice praška za pecivo
- 1 čajna žličica soli
- 1 žlica ekstrakta vanilije (15 ml)
- 3 velika jaja (sobne temperature)
- 340 g glatkog brašna
- 395 g grčkog jogurta
Jednostavan kolač s cimetom - priprema:
- U zdjeli pomiješajte smeđi šećer, integralno brašno, cimet, sol i kardamom. Dodajte maslac i miješajte dok ne dobijete mrvičastu smjesu. Ostavite sa strane.
- Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Kalup (cca 23 x 33 cm) obložite papirom za pečenje.
- U zdjeli izmiksajte šećer, maslac, prašak za pecivo, sol i vaniliju dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta (oko 8–10 minuta).
- Dodajte jaja jedno po jedno i svako dobro umiksajte.
- Naizmjenično dodajte brašno i grčki jogurt u tri dijela: prvo dio brašna, zatim dio jogurta pa ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke
- Lagano miješajte špatulom dok ne dobijete glatku smjesu.
- Smjesu ravnomjerno rasporedite u kalup. Po vrhu rasporedite posip, lagano ga stišćući prstima kako biste dobili veće mrvice.
- Pecite oko 40 minuta, dok kolač ne naraste, ne dobije boju i dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe gotovo čista.
- Ostavite kolač da se hladi u kalupu najmanje 30 minuta prije rezanja. Režite na kocke i poslužite uz kavu.
