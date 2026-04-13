U Dubravi, nedaleko od Vrbovca, na otprilike sat vremena vožnje od Zagreba smjestio se restoran Sablić, u kojem je nedjeljom osobito živo jer hrane ima koliko vam srce želi i želudac može podnijeti. Za 22 eura po (odrasloj) osobi jedete koliko želite, a za djecu do deset godina ručak se plaća upola manje. Jedini uvjet je da dođete od 13 do 16 sati, kada je švedski stol otvoren – i da se prethodno najavite kako bi vam domaćini rezervirali stol.

Koncept "jedi koliko možeš" nedjeljom kod Sablića nije od jučer. Gozbe su tematske, ovisno o tome kako im proradi inspiracija, a posljednje tri nedjelje jelo se na balkanski način. A na balkanskom jelovniku ima zbilja svega. Na stol se nose pršut, kulen i kobasice, pa selekcija sireva i pohani kruh, pašteta od tune i sir s vrhnjem i vlascem.

Tko poželi, počinje s juhom, kokošjom s ribanom kašicom ili pak trgancima s vrhnjem, soparnikom, kljakušom i sirnicom. Zamiriše i odojak, pa i pile s ražnja, pašticada, jetrica te pohani batak, uz koje se na tanjure vade domaći njoki i restani krumpiri, pa salate razne – šopska, kupus, rajčica s lukom, krastavci s vrhnjem... Da ne padne šećer, ima i raznih deserata, poput torte od jagoda, tri leće i fritula s vanilijom.

Jelovnik se mijenja iz tjedna u tjedan, a osim u balkanskoj kuhinji, nedjelje su kod Sablića do sada bile i u znaku francuskih specijaliteta, bakine kuhinje, slavonskih okusa, starozagrebačkih jela i brojnih drugih varijacija.

Sudeći prema recenzijama, gostima se sviđa ovakav koncept jer cijene nisu napuhane i nitko ne ostaje gladan. Ovisno o ukusima, ima raznih komentara pa je tako nekim gostima bilo fino sve sa stola, a nađe se i onih kojima nije bilo sve po volji.

(Svako)dnevna ponuda jela

Odvede li vas put u restoran Sablić preko tjedna, možete naručiti gablece poput prženih lignji s blitvom i krumpirom (8,50 eura), špek fileka (6,50 eura), paprikaša od divljači s palentom (8,5 eura) i brojna druga jela čija se ponuda mijenja ovisno o danu. Uz svako jelo poslužuje se domaći kruh, koji je uključen u cijenu.

À la carte jelovnik također nudi raznolika jela, poput tjestenina, roštilja i pizza, a među specijalitetima kuće su domaći pljukanci s biftekom u umaku od tartufa (18 eura), pečena svinjska rebrica pripremljena tehnikom sous vide u bbq umaku i prženi batat (15 eura) te svinjski file punjen pršutom i krem sirom u panadi od panko mrvica s krumpirićima (16 eura).

U restoranu ističu da u ponudi imaju širok izbor mesa i mesnih delicija iz vlastite proizvodnje, pripremljenih prema tradicionalnim receptima te da jelovnik diktira sezona.

